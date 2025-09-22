Hamas richtet angebliche Kollaborateure hin

GAZA (dpa-AFX) - Die Terrororganisation Hamas hat nach Angaben von Augenzeugen und laut einem israelischen Medienbericht im Gazastreifen drei Menschen hingerichtet. Islamisten hätten die drei Palästinenser nach Vorwürfen der Zusammenarbeit mit Israel in der Nacht zum Montag vor dem Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza erschossen, sagten Einwohner der Deutschen Presse-Agentur. Auch die israelische Zeitung "Haaretz" berichtete über den Vorfall. Die Islamistenorganisation ist dafür bekannt, mit großer Härte gegen interne Gegner vorzugehen./cir/DP/men



