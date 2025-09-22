Teradyne Aktie mit kräftigem Kursplus - 22.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Teradyne Aktie. Mit einer Performance von +4,47 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Teradyne ist ein führender Anbieter von automatisierten Testlösungen für die Elektronik- und Halbleiterindustrie. Das Unternehmen bietet Testsysteme für Halbleiter, drahtlose Produkte, Speicher und SoC an. Es ist ein bedeutender Akteur im globalen Markt und profitiert von der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleitertechnologien. Hauptkonkurrenten sind Advantest, National Instruments und Keysight Technologies. Teradyne überzeugt durch innovative Testtechnologien und starke Marktpräsenz.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Teradyne Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +37,05 %.

Allein seit letzter Woche ist die Teradyne Aktie damit um +7,10 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Teradyne -16,59 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

Teradyne Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,10 % 1 Monat +8,92 % 3 Monate +37,05 % 1 Jahr -11,06 %

Informationen zur Teradyne Aktie

Es gibt 159 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,74 Mrd.EUR wert.

Teradyne Aktie jetzt kaufen?

Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.