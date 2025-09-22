ROUNDUP/Von Rekord zu Rekord
Goldpreis steigt weiter Richtung 4.000 US-Dollar
- Goldpreis erreicht Rekordhoch von 3.728,36 USD.
- Sinkende Zinsen in den USA treiben Nachfrage nach Gold.
- Markt könnte überkauft sein, Konsolidierung möglich.
FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA und die zahlreichen Krisenherde rund um den Globus treiben den Goldpreis von einem Rekord zum nächsten. Am Montag wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 3.728,36 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Allein im Vergleich zum Freitag hat sich das Edelmetall um etwa 43 Dollar verteuert. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung für das Edelmetall ein Rekordhoch, bei 3.167,91 Euro.
Seit Anfang September hat die Rekordjagd beim Goldpreis deutlich Fahrt aufgenommen. Angetrieben wurde der Höhenflug vor allem durch die erste Zinssenkung der US-Notenbank Fed im laufenden Jahr. Die US-Notenbanker haben zudem weitere Zinssenkungen um jeweils 0,25 Punkte bis zum Jahresende in Aussicht gestellt.
Da Gold keine Zinsen abwirft, verstärkt die Aussicht auf sinkende Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt die Nachfrage. Im weiteren Verlauf der Handelswoche spekulieren Anleger auf Hinweise, die auf weitere Zinssenkungen hindeuten. Am Markt stehen dabei wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt im Fokus und Daten zur Preisentwicklung, die im Zuge der Kennzahlen zum US-Konsumverhalten am Freitag erwartet werden.
Mittlerweile hat sich der Goldpreis in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt, wobei auch geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Anleger immer stärker in den "sicheren Anlagehafen" getrieben haben. Hinzu kommt die aggressive Zollpolitik der US-Regierung, die gemeinsam mit den Angriffen von US-Präsident Donald Trump gegen die Fed die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärkt. In diesem Umfeld hat sich die Nachfrage nach Gold zuletzt weiter verstärkt.
Die Erwartung einer stärkeren Zinssenkung in den USA nimmt zu, beschrieb Rohstoffexpertin Soni Kumari von der ANZ-Bank die Marktstimmung. Ihrer Einschätzung nach habe der Goldpreis zudem eine technische Widerstandslinie oberhalb der Marke von 3.700 Dollar durchbrochen. Der Preisanstieg dürfte sich damit fortsetzen.
Damit bewegt sich die Notierung weiter in Richtung der Preisprognose, die Anfang des Monats von der US-Investmentbank Goldman Sachs veröffentlicht wurde. Demnach könnte der Goldpreis auf fast 5.000 Dollar steigen. Dies sei aber nur zu erwarten, wenn die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed durch die Attacken von Trump beeinträchtigt werde und Anleger einen Teil ihrer Bestände an Staatsanleihen in Gold umschichten.
Rohstoffexperten des Edelmetallhändlers Heraeus machten in einer Studie aber auch deutlich, dass der Goldpreis in den vergangenen Tagen zu stark gestiegen sein könnte und der Markt daher "überkauft" sei. Dies habe die Wahrscheinlichkeit einer "Phase einer Konsolidierung" erhöht. Demnach könnte sich der Goldpreis in den kommenden Handelstagen auch vorübergehend seitwärts bewegen oder auch fallen./jkr/jsl/jha/
Noch ein Kleiner Tipp: Ob ohne Bürgerkrieg oder nach einem Bürgerkrieg oder (wie nach dem 2. Weltkrieg): Am Ende muss ein finanziell zerstörtes Deutschland sich die Mittel beschaffen, um einen Neuaufbau beginnen zu können. Und das was am leichtesten herangezogen werden kann, weil es nicht versteckbar ist, sind Immobilien.
Kleiner Tipp, Rekapitalisierug über persönliches Eigentum wird wohl eher in einem Bürgerkrieg oder Krieg gegen die Regierung enden. Wir haben seit Jahrzehnten Regierungen ob rot, schwarz, oder grün die angeblich Ihrem Schwur, dem deutschen Volke zu dienen, nicht nachkommen. Lieber versuchen diese Menschen die Welt mit Steuergeldern unseres Landes zu "retten". Dafür wird in Deutschland Lebensmittel, Bildung, das Gesundheitswesen, die Infrastruktur unsere Kultur unserer Glaube von einer handvoll Politiker runter gewirtschaftet, im Namen Ihrer angeblichen Demokratie.
Gold im globalen Währungssystem – Von theoretischer Deckung bis BRICS-Handel
1. Wie hoch müsste der Goldpreis bei Teildeckung sein?
Die Idee einer goldgedeckten Währung wirft sofort die Preisfrage auf. Eine einfache Rechnung: Man teilt einen Anteil der Geldmenge durch die offiziellen Goldreserven.
- USA (M2 ~22,1 Bio. $; Gold 8.133 t):
- 20 % Deckung → ca. 16.900 $/oz
- 40 % Deckung → ca. 33.900 $/oz
- Euroraum (M3 ~16,9 Bio. €; Gold ~10.770 t):
- 20 % Deckung → ca. 9.800 €/oz
- 40 % Deckung → ca. 19.600 €/oz
- Schweiz (M3 ~1,19 Bio. CHF; Gold 1.040 t):
- 20 % Deckung → ca. 7.100 CHF/oz
- 40 % Deckung → ca. 14.300 CHF/oz
Diese theoretischen Werte liegen ein Vielfaches über dem aktuellen Goldpreis (~2.500 $/oz). Sie zeigen, wie unrealistisch eine echte Teildeckung westlicher Währungen wäre – die Lücke zwischen aktuellem Marktpreis und notwendigem Deckungspreis ist enorm.
2. Gibt es Tendenzen zur Golddeckung?
Im Westen:
- Kaum. Weder die EZB noch die SNB verfolgen Pläne einer Golddeckung.
- Die Schweiz stimmte 2014 über die „Rettet unser Gold“-Initiative ab (Mindest-20 %-Quote), lehnte aber mit 78 % Nein ab.
- Gold dient hier nur als Reserve- und Diversifikationsinstrument, nicht als Basis der Geldordnung.
Außerhalb des Westens:
- Zimbabwe: 2024 Einführung des Zimbabwe Gold (ZiG), teils durch Gold und Fremdwährungen gedeckt. Bisher aber Vertrauen und Stabilität gering.
- BRICS: Diskussion über eine gold- oder rohstoffgestützte Währung im Handel. Keine formelle Deckung, aber wachsender Konsens, Gold im bilateralen Ausgleich zu nutzen.
- USA (regional): Einzelne Bundesstaaten (z. B. Texas) diskutieren gold- und silbergedeckte Parallelwährungen. Auf Bundesebene chancenlos.
3. BRICS-Handel: Gold als Abrechnungsoption
Wesentlich dynamischer ist der Ansatz, Gold praktisch in den Handel einzubinden:
- Überschüssige Währungen in BRICS-Geschäften können in Gold getauscht werden.
- Das schafft strukturelle Nachfrage, die unabhängig vom westlichen Finanzzyklus ist.
- Schon wenn nur wenige Prozent der Handelsüberschüsse in Gold abgewickelt werden, bindet das hunderte Tonnen pro Jahr – bei einer Weltproduktion von ~3.500 t.
Folgen:
- Zentralbanken dieser Länder müssen höhere Goldreserven aufbauen, um lieferfähig zu bleiben.
- Nachfrage wird preisunabhängig (Käufe erfolgen aus Notwendigkeit, nicht aus Spekulation).
- Gold gewinnt eine monetäre Funktion zurück – als „Schatten-Reservewährung“.
4. Preisfolgen – konservativ und realistisch
- Kurzfristig: Jede zusätzliche Nachfrage von 300–600 t jährlich kann den Preis um 30–50 % über Basisszenarien treiben.
- Mittelfristig: Ein neues Niveau bei mindestens 3.000–5.000 $/oz ist plausibel, wenn BRICS-Settlement verstetigt wird.
- Langfristig: Angesichts der globalen Überschuldung, der sinkenden Vertrauensbasis im Fiat-System und der schleichenden Monetarisierung von Gold erscheint ein Gleichgewicht oberhalb von 5.000 $/oz wahrscheinlicher als darunter. In Szenarien tieferer Vertrauenskrisen sind auch 5-stellige Preise pro Unze nicht ausgeschlossen.
5. Fazit
- Eine formale Golddeckung westlicher Währungen würde extreme Neubewertungen erfordern (10.000–30.000 $/oz), weshalb sie politisch und praktisch ausgeschlossen ist.
- Stattdessen geschieht die Rückkehr des Goldes durch die Hintertür: BRICS-Staaten nutzen es zunehmend als Settlement-Asset.
- Damit verschiebt sich die Rolle von Gold: weg vom reinen „Safe Haven“ hin zu einem funktionalen Zahlungsmittel im Welthandel.
- Das stützt den Preis dauerhaft, macht ihn robuster gegen Dollar und Zinsen – und öffnet den Weg in deutlich höhere Preisregionen.