DXC in ISG Provider Lens ServiceNow Ecosystem Partners 2025-Studie als „Leader" eingestuft

DXC ist in allen Kategorien in den USA , Asien-Pazifik und Japan (AP&J) und Europa führend.

ISG hob die Führungsrolle von DXC durch sein gemeinsames Center of Excellence mit ServiceNow hervor, das darauf abzielt, die Einführung von GenAI zu beschleunigen und Innovationen zu fördern.

ASHBURN, Virginia, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Fortune-500-Anbieter für globale Technologiedienstleistungen, wurde von ISG, einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, in der „Provider Lens ServiceNow Ecosystem Partners 2025"-Studie in allen Kategorien in den USA, AP&J und Europa als „Leader" ausgezeichnet. Die Anerkennung unterstreicht die Position von DXC als Elite ServiceNow Ecosystem Partner und hebt die nachgewiesene Fähigkeit des Unternehmens hervor, einen messbaren ROI zu liefern, tiefgreifende Branchenkenntnisse zu nutzen und in die kontinuierliche Weiterentwicklung von Fähigkeiten zu investieren, um Kunden bessere Leistungen bieten zu können.

„Der globale Einsatz von ServiceNow bei DXC ist ein überzeugendes Beispiel für den Einfluss der Plattform auf die Nutzung von Wissen durch GenAI-gestützte Automatisierung", so Dr. Tapati Bandopadhyay, Lead ISG Analyst-US. „Das Unternehmen hat Kunden geholfen, ServiceNow zu nutzen, um die Servicebereitstellung in Unternehmen zu transformieren."

Die „2025 ServiceNow Ecosystem Partners"-Studie bewertet die Fähigkeit von Anbietern, Kunden in den Bereichen ServiceNow Managed Services, Beratungs- und Implementierungsdienste sowie Innovation zu beraten. Der Bericht hebt die Stärken von DXC in den drei Kategorien hervor:

ServiceNow Beratungs- und Implementierungsservices – Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung als führender Elite ServiceNow Ecosystem Partner und mehr als 7.200 Implementierungen verfügt DXC über ein beträchtliches Fachwissen, um den maximalen Nutzen der Now Platform für seine Kunden zu erzielen.

Innovation auf ServiceNow – DXC hat ein gemeinsames Center of Excellence mit ServiceNow eingerichtet, um die Einführung von KI zu optimieren. Es kombiniert die Branchenexpertise von DXC mit den KI-basierten Lösungen von ServiceNow, um Kunden bei der Beschleunigung ihrer KI-Reise zu unterstützen.

„DXC und ServiceNow helfen Kunden weiterhin dabei, die digitale Transformation zu beschleunigen und die Leistungsfähigkeit von KI zu nutzen", sagt James Taylor, Global General Manager of Enterprise Applications und Offering Leader bei DXC. „Unsere tiefgreifende Branchenexpertise, kombiniert mit kontinuierlichen Investitionen in das ServiceNow-Ökosystem, ermöglicht es uns, hochwertige KI-Anwendungsfälle zu liefern. Diese Anerkennung durch ISG bestätigt die Stärke unserer Strategie und den realen geschäftlichen Nutzen, den wir für Unternehmen weltweit schaffen."