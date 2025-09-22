Huawei bringt Xinghe AI Fabric 2.0 auf den Markt und ermöglicht Unternehmen damit die Einrichtung von ständig verfügbaren Rechenzentrumsnetzwerken mit voller Rechenleistung.

SHANGHAI, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem ersten Data Center Innovation Summit der HUAWEI CONNECT 2025 mit dem Thema „Leading AI DC Innovation for an Intelligent Future" diskutierte Huawei gemeinsam mit über 600 weltweit führenden Branchenvertretern, Experten und Wissenschaftlern über hochwertige, nachhaltige Rechenzentrumsinfrastrukturen im Zeitalter der KI. Huawei hat Xinghe AI Fabric 2.0 vorgestellt – ein vollständiges Upgrade seiner 2018 eingeführten AI Fabric –, mit dem Unternehmen stets verfügbare Rechenzentrumsnetzwerke mit voller Rechenleistung aufbauen und die digitale intelligente Transformation beschleunigen können.

In seiner Keynote stellte Arthur Wang fest, dass die rasante Weiterentwicklung der KI und die sich wandelnden Cloud-Architekturen die Netzwerke von Rechenzentren an einen kritischen Wendepunkt bringen. Xinghe AI Fabric 2.0 basiert auf einer dreischichtigen Architektur, die aus AI Brain, AI Connectivity und AI Network Elements besteht, und integriert den AI-Netzwerkagenten (NetMaster), StarryWing Digital Map (dreistufige Automatisierung), Xinghuan-Training + Xingzhi-Inferenz-Scheduling-Engine und Rock Solid Architecture.