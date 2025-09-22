China bekommt seinen E-Auto-Boom nicht in den Griff

Die Versicherer sind überfordert. Chinesische Fahrer von Elektroautos melden im Schnitt doppelt so viele Schäden wie Besitzer von Verbrennern. Hinzu kommen die extrem teuren Reparaturen: Batterien, die unter dem Fahrzeugboden verbaut sind, können leicht beschädigt werden und machen oft ein Drittel des Fahrzeugwerts aus. Ersatzteile sind speziell, schwer verfügbar und teuer. Vor allem, wer auf ausländische Fahrzeuge setzt, muss teilweise immens hohe Versicherungsprämien zahlen.

China erlebt einen gigantischen E-Auto-Boom: Millionen neue Fahrzeuge von NIO , BYD und Xiaomi rollen auf die Straßen, die Nachfrage steigt rasant und wird auch von staatlicher Seite kräftig angekurbelt. Doch hinter der glänzenden Fassade lauert eine Schattenseite – vor allem für die Verbraucher.

Trotz bis zu doppelt so hoher Versicherungsprämien im Vergleich zu klassischen Fahrzeugen verzeichnen chinesische Versicherer seit Jahren Verluste. Allein 2024 verloren sie 5,7 Milliarden Yuan (etwa 680 Millionen Euro) mit Policen für E-Autos, berichtet Bloomberg unter Berufung auf den Versichererverband CAA. Die sogenannte combined ratio, also das Verhältnis von Schäden zu eingenommenen Prämien, lag bei über 107 Prozent – bedeutet: Versicherer zahlen mehr aus, als sie einnehmen.

Auch die Fahrzeugreparaturen treiben die Kosten nach oben. Viele Werkstätten sind noch nicht auf die komplizierte Batterietechnik und die spezielle Elektronik eingestellt. Fahrer berichten von stundenlangen Wartezeiten und horrenden Rechnungen, insbesondere bei Premium-Fahrzeugen wie Tesla, deren Reparaturen häufig nur in autorisierten Werkstätten durchgeführt werden können.

Zusätzlich versuchen einige Besitzer, ihre Fahrzeuge als Privatfahrzeuge zu versichern, obwohl sie für Taxidienste genutzt werden – das senkt ihre Prämien kurzfristig, erhöht aber langfristig das Unfallrisiko und die Kosten für die Versicherer, die diese Risiken auf die anderen Kunden umlegen müssen.

Die chinesische Regierung versucht gegenzusteuern: Mit Plattformen wie "Easy to Insure" werden Käufer an Versicherer vermittelt, und es gibt Vorgaben zur Senkung von Reparaturkosten und zur Förderung von Datenkooperationen. Dennoch bleibt das Geschäft für Versicherer ein Risikospiel, und Verbraucher spüren die Kosten direkt.

In Deutschland zeigt sich eine andere Situation: Die Vollkasko-Schäden bei E-Autos liegen hier nur noch 15 bis 20 Prozent über denen von Verbrennern, wobei die Schadenhäufigkeit gleichzeitig um 10 bis 15 Prozent niedriger ist als bei den Benzinern. Die Versicherungsprämien sind stabiler, Reparaturen routinierter, und die Werkstätten verfügen über mehr Erfahrung.

In Deutschland sind mittlerweile rund 1,65 Millionen E-Pkw zugelassen (Stand: 1. Januar 2025), damit hat sich die Anzahl seit 2021 mehr als verfünffacht. Im August kamen die meisten E-Auto-Neuzulassungen in Deutschland von Volkswagen, vor Mercedes und BMW. Elektroautos machen 3,3 Prozent des Gesamtbestands aus. Versicherer können die Risiken mittlerweile deutlich besser kalkulieren, und die Prämien sind stabiler.

Während chinesische E-Auto-Besitzer oft hohe Kosten tragen, profitieren deutsche Fahrer von einem Markt, der bereits routinierter und kalkulierbarer ist. Das liegt zum Teil auch daran, dass das Wachstum in Deutschland deutlich langsamer vonstattengeht, was zwar die Autobauer belastet (siehe Porsche und VW), die Käufer und die Versicherer profitieren aber von einer ausgereifteren Infrastruktur und mehr Erfahrungswerten.

Chinas E-Auto-Boom ist ein zweischneidiges Schwert: Die Fahrzeuge sind modern und beliebt, doch Versicherung, Reparaturen und Infrastruktur belasten die Verbraucher stark. Ein kurzer Blick nach Deutschland zeigt, dass eine gereifte Branche solche Kosten deutlich abfedern kann. Kurz gesagt: China zahlt die Zeche für den EV-Boom, Deutschland profitiert von Routine und Erfahrung.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

