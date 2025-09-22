Unwetter in Italien
Viele Straßen überschwemmt
- Heftige Regenfälle in Norditalien führen zu Überschwemmungen.
- Erdrutsche und unterbrochene Bahnverbindungen betroffen.
- Rettungskräfte im Einsatz, eine Frau wird vermisst.
MAILAND (dpa-AFX) - Im Norden Italiens sind nach heftigen Regenfällen mehrere Flüsse über die Ufer getreten. In verschiedenen Gemeinden wie in der Stadt Cabiate zwischen Mailand und dem Comer See floss das Wasser kniehoch durch die Straßen. In der Region gingen Erdrutsche nieder. Mehrere Bahnverbindungen wie die Strecke Como-Chiasso sind unterbrochen. Für die nächsten Tage sagen die Meteorologen weiteren Regen voraus. Rund um den Comer See sind derzeit auch noch viele Urlauber aus Deutschland unterwegs.
Die Rettungskräfte haben Hubschrauber im Einsatz, um Menschen zu Hilfe zu kommen, die durch das Wasser in ihren Häusern eingeschlossen sind. Von einem Campingplatz wurden mehr als ein Dutzend Urlauber in Sicherheit gebracht, die von den Regenfällen in der Nacht überrascht worden waren. Eine Frau wird vermisst.
Auch Mailand betroffen
Betroffen war auch die Millionenmetropole Mailand, die Hauptstadt der Region Lombardei. Dort trat der Fluss Seveso über die Ufer. Die Stadtverwaltung empfahl große Vorsicht in der Nähe des Flusses, insbesondere in Unterführungen. Zudem wurden die Einwohner aufgefordert, Grünflächen und Parks zu verlassen./cs/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Assicurazioni Generali Aktie
Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 32,99 auf Tradegate (22. September 2025, 14:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Assicurazioni Generali Aktie um -1,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Assicurazioni Generali bezifferte sich zuletzt auf 51,92 Mrd..
Assicurazioni Generali zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -24,43 %/+17,90 % bedeutet.