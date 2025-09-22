KI-Plattform zur Beschleunigung moderner PR- und Kommunikationsfähigkeiten

NEW YORK, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- In einer Welt, in der die Konsolidierung von Redaktionen und KI-gestützte Suchmaschinen die Art und Weise, wie Nachrichten entdeckt werden, neu definieren, wird die Pressemitteilung zunehmend zum Fundament einer glaubwürdigen, vertrauenswürdigen Markenkommunikation. Wenn sie als Grundlage für eine robuste Multichannel-Kommunikationsstrategie verwendet wird, beschleunigt sie die Reichweite und Wirksamkeit von Nachrichten und gewährleistet gleichzeitig eine authentifizierte Nachricht direkt von der Quelle. Heute stellt PR Newswire Amplify vor, eine KI-gestützte Plattform, die entwickelt wurde, um dieser neuen Realität direkt zu begegnen.

Eine neue Plattform gibt Kommunikatoren die Werkzeuge an die Hand, um eine einzelne Pressemitteilung in eine umfassende Kampagne zu verwandeln und sicherzustellen, dass ihre Botschaft sowohl ein globales Publikum als auch KI erreicht.

Amplify unterstützt Marken mit generativer Suchmaschinenoptimierung, einem neuen Ansatz zur Verbesserung der Sichtbarkeit in KI-gesteuerten Suchmaschinen.

Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/pr_newswire/9354751-en-pr-newswire-launches-amplify-ai-platform-accelerate-modern-communications-capabilities

Aufbauend auf der 70-jährigen Erfahrung von PR Newswire im Bereich globales Storytelling, revolutioniert Amplify den Status quo, indem es das branchenweit einzigartige globale Vertriebsnetzwerk mit modernster KI verbindet. Diese bahnbrechende Plattform ermöglicht es Fachleuten aus den Bereichen PR, Kommunikation, Marketing und Investor Relations, intelligenter zu arbeiten, ihre Reichweite über verschiedene Kanäle hinweg zu vergrößern und messbare Ergebnisse zu erzielen. Durch die Nutzung der Möglichkeiten der KI zur Transformation der realen Kommunikation unterstützt Amplify Kommunikatoren dabei, sich mit der sich wandelnden Informations- und Suchlandschaft weiterzuentwickeln, und festigt damit das Engagement von PR Newswire für Innovation und Branchenführerschaft.

Ein unverzichtbares Kommunikations-Toolkit

Amplify gibt Kommunikationsfachleuten die Möglichkeit, Kampagnen von einem einzigen, nahtlosen Arbeitsbereich aus zu planen, zu erstellen, zu verbreiten und zu messen. Es ist ein vollständiges Toolkit, das dafür sorgt, dass eine Geschichte nicht nur gesehen, sondern auch gehört, als vertrauenswürdig angesehen und korrekt wiedergegeben wird.