Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) meldet von der Surebet-Entdeckung auf seiner Golddigger-Liegenschaft im Golden Triangle (British Columbia) erneut eine Reihe hochgradiger Treffer – die Trefferquote liegt damit weiterhin bei 100%! Und die Entdeckung ist nach wie vor in alle Richtungen für Erweiterungen offen.

Seit Beginn der Bohrungen 2021 wurden hohe Edelmetallwerte über ein großes Areal hinweg nachgewiesen: Dabei lieferten 9 Bohrlöcher mehr als 200 Gramm*Meter (gm) mit einem Höchstwert von spektakulären 1.346 gm, 11 Bohrungen erbrachten über 150 gm, 25 über 100 gm, 32 über 75 gm und 63 über 50 gm. Insgesamt weist die Surebet-Entdeckung mehr als 400 Bohrpunkte auf rund 1,8 km² auf – das mehr als die Hälfte des Central Parks in New York!

Jetzt mehr erfahren:

Goliath Resources - 8,45 g/t Gold über mehr als 7 Meter erbohrt!

