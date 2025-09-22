PharmaSGP: Außerordentliche Versammlung zum Squeeze-out beschlossen!
Ein entscheidender Moment für PharmaSGP: Am 31. Oktober 2025 wird über den Squeeze-out entschieden, der die Aktien der Minderheitsaktionäre betrifft. FUTRUE GmbH, mit über 95 % der Anteile, treibt diesen Schritt voran.
- PharmaSGP Holding SE hat eine außerordentliche Hauptversammlung für den 31. Oktober 2025 einberufen, um über einen Squeeze-out zu entscheiden.
- Die FUTRUE GmbH besitzt mehr als 95 % der Aktien an PharmaSGP und verlangt die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre.
- Die Barabfindung für die betroffenen Aktionäre beträgt 29,33 EUR pro Aktie.
- Der Squeeze-out wird wirksam, wenn die Hauptversammlung zustimmt und der Beschluss im Handelsregister eingetragen wird.
- PharmaSGP ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Health mit einem Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln.
- Im Jahr 2024 erzielte PharmaSGP einen Umsatz von 118,8 Mio. EUR und eine bereinigte EBITDA-Marge von 31,3 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei PharmaSGP Holding ist am 25.09.2025.
