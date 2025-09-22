PharmaSGP's Bold Move: Extraordinary Meeting for Squeeze-out Decision
PharmaSGP Holding SE is on the brink of a significant transformation, as it convenes an extraordinary meeting to finalize a shareholder squeeze-out, marking a new chapter in its industry leadership.
Foto: adobe.stock.com
- PharmaSGP Holding SE has convened an extraordinary general meeting on October 31, 2025, to resolve on a squeeze-out of minority shareholders.
- FUTRUE GmbH owns more than 95% of PharmaSGP Holding SE shares and seeks to acquire the remaining shares with a cash compensation of EUR 29.33 per share.
- The squeeze-out is subject to approval by the general meeting and registration with the commercial register.
- PharmaSGP is a leading consumer health company focusing on over-the-counter pharmaceuticals, particularly those with natural active ingredients.
- The company is a market leader in Germany for chemical-free pain remedies with brands like RubaXX and Restaxil.
- In 2024, PharmaSGP generated revenues of EUR 118.8 million with an adjusted EBITDA margin of 31.3%.
The next important date, Publication of the Half-Year Financial Report, at PharmaSGP Holding is on 25.09.2025.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte