    PharmaSGP's Bold Move: Extraordinary Meeting for Squeeze-out Decision

    PharmaSGP Holding SE is on the brink of a significant transformation, as it convenes an extraordinary meeting to finalize a shareholder squeeze-out, marking a new chapter in its industry leadership.

    Foto: adobe.stock.com
    • PharmaSGP Holding SE has convened an extraordinary general meeting on October 31, 2025, to resolve on a squeeze-out of minority shareholders.
    • FUTRUE GmbH owns more than 95% of PharmaSGP Holding SE shares and seeks to acquire the remaining shares with a cash compensation of EUR 29.33 per share.
    • The squeeze-out is subject to approval by the general meeting and registration with the commercial register.
    • PharmaSGP is a leading consumer health company focusing on over-the-counter pharmaceuticals, particularly those with natural active ingredients.
    • The company is a market leader in Germany for chemical-free pain remedies with brands like RubaXX and Restaxil.
    • In 2024, PharmaSGP generated revenues of EUR 118.8 million with an adjusted EBITDA margin of 31.3%.

    The next important date, Publication of the Half-Year Financial Report, at PharmaSGP Holding is on 25.09.2025.






