Costa Rica macht bereits bedeutende Fortschritte in Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Country Bran essential COSTA RICA und der Trade & Investment Promotion Agency of Costa Rica (PROCOMER).

SAN JOSÉ, Costa Rica, 22. september 2025 /PRNewswire/ -- Costa Rica, das für seine üppigen Landschaften, paradiesischen Strände und reiche Artenvielfalt bekannt ist, hat weit mehr zu bieten als natürliche Schönheit. Das Land rühmt sich eines außergewöhnlichen Geschäftsklimas, hochqualifizierter Arbeitskräfte, konsolidierter Unternehmen der Agrarindustrie und einer großen Vielfalt an landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die die Welt ernähren. Darunter befindet sich auch eines der kultigsten Exportgüter des Landes: die Banane.

Bananen sind seit dem 19. Jahrhundert Teil der Geschichte Costa Ricas. Ursprünglich für den einheimischen Verbrauch angebaut, wurde die Pflanze bald zu einem der wichtigsten Exportgüter des Landes. Seitdem ist diese Frucht nicht nur auf costaricanischen Tischen, sondern auch auf Millionen von Familientischen weltweit ein fester Bestandteil.

Heute erreichen die costaricanischen Bananen mehr als 45 Länder und nehmen damit eine herausragende Stellung auf den Weltmärkten ein: Costa Rica ist der drittgrößte Bananenexporteur der Welt, der drittgrößte Lieferant für die Europäische Union und der sechstgrößte für Kanada. Im Jahr 2024 beliefen sich die Bananenexporte auf insgesamt 1,189 Mrd. USD, was 6 % der nationalen Exporte, 1 % des BIP und 33 % aller Agrarexporte entspricht.

„Abgesehen von den Zahlen sind Bananen ein Pfeiler der Entwicklung in den ländlichen Regionen Costa Ricas. Der Sektor schafft rund 40.000 direkte und etwa 100.000 indirekte Arbeitsplätze, von denen Tausende von Familien profitieren. In der Provinz Limón an der Karibikküste Costa Ricas sind rund 76 % der lokalen Arbeitskräfte in diesem Bereich beschäftigt, was ihn zu einem wichtigen Faktor für die soziale und wirtschaftliche Stabilität macht", so Laura López, Generaldirektorin der Agentur für Handels- und Investitionsförderung Costa Rica.

Ein Modell für verantwortungsvolle Produktion

Die Stärke der costaricanischen Bananen liegt nicht nur in ihrer Produktivität, sondern auch in einem Produktionsmodell, das auf Innovation, Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit beruht. Die Bananenindustrie hat konsequent in die Forschung und die Produktivität der Betriebe investiert und gleichzeitig den Einsatz von Agrochemikalien reduziert und die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen optimiert.