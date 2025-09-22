Nvidia zündet den KI-Turbo

Das Technology Innovation Institute (TII) und Nvidia haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein gemeinsames KI- und Robotik-Labor eröffnet, das sich auf die Entwicklung von KI-Modellen und Roboterplattformen der nächsten Generation konzentrieren wird, teilte das zu einer Regierungsbehörde in Abu Dhabi gehörende Unternehmen am Montag mit. Das gemeinsame Forschungszentrum sei das erste KI-Technologiezentrum von Nvidia im Nahen Osten, hieß es in einer Erklärung von TII.

Nach Angaben von TII kombiniere das Forschungszentrum seine multidisziplinäre Forschung mit den KI-Modellen und der Rechenleistung des US-Unternehmens, die einen weltweiten Boom der künstlichen Intelligenz antreiben. Das Institut werde in der Lage sein, spezielle Edge-GPU-Chips zu verwenden, um seine Forschung unter anderem im Bereich Robotik voranzutreiben, sagte Najwa Aaraj, CEO des Technology Innovation Institute. Das Forschungszentrum arbeitet an humanoiden, vierbeinigen Robotern und Roboterarmen. "Es wird ein Chip sein, den wir neu verwenden werden...Er heißt Thor-Chip und ist ein Chip, der die Entwicklung fortschrittlicher Robotersysteme ermöglicht", sagte Aaraj in einem Interview.

Das Technology Innovation Institute ist der Zweig für angewandte Forschung des Advanced Technology Research Council, einer Regierungsbehörde in Abu Dhabi, die Teil der Bemühungen der VAE ist, ein globaler Akteur im Bereich KI zu werden. Die VAE, ein bedeutender Ölexporteur, hat in den letzten Jahren Milliarden von US-Dollar für seine KI-Techonologie ausgegeben und versucht, seine engen Beziehungen zu den USA zu nutzen, um sich den Zugang zu dieser Technologie zu sichern. Beim Besuch von US-Präsident Donald Trump im Mai unterzeichnete die VAE einen Multimilliarden-Dollar-Vertrag zum Bau eines der weltweit größten Rechenzentrum-Hubs in Abu Dhabi mit US-Technologie, darunter die modernsten Nvidia-Chips. Das Abkommen sei aus Sicherheitsbedenken aufgrund der engen Beziehungen der VAE zu China allerdings noch nicht abgeschlossen worden, berichtete Reuters zuvor unter Berufung auf Quellen.

Aaraj fügte hinzu, TII arbeite seit einiger Zeit eng mit Nvidia zusammen und sagte, dass TII Nvidia-Chips zum Trainieren seiner eigenen Sprachmodelle verwende. Gespräche über das gemeinsame Labor begannen vor etwa einem Jahr. Zudem werde das Zentrum Teams beider Parteien beherbergen, sagt TIIs CEO. Weiteres Personal solle speziell für das Projekt eingestellt werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion