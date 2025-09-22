Ölpreise geben weiter nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag erneut gefallen. Nachdem die Notierungen am Morgen noch leicht gestiegen waren, drehten sie bis zum Nachmittag in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 66,00 US-Dollar. Das waren 68 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober fiel um 70 Cent auf 61,98 Dollar.

Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee ist damit bereits den vierten Handelstag in Folge gesunken. Am Morgen konnte sich die Notierung vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nur zeitweise stabilisieren. Beide Länder überziehen sich gegenseitig mit Drohnenangriffen. Zuletzt waren auch mehrfach Anlagen der russischen Ölindustrie das Ziel ukrainischer Drohnen, was zu Produktionsausfällen führt.