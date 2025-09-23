Für diesen KI-Profiteur wurde das Kursziel jetzt deutlich angehoben!

Die Anteile von Speicherchip-Herstellern waren in den vergangenen Wochen gefragt. Vor allem die Anbieter von Massenspeichern Western Digital und Seagate verteuerten sich stark – lange wurden diese Titel aufgrund der starken Zyklusabhängigkeit mit einem Abschlag gegenüber dem Branchenmittel gehandelt. Dieser wurde angesichts der hohen KI-Nachfrage jetzt nachgeholt.

Doch auch Unternehmen mit einem breiteren Produktportfolio, vor allem Micron, Samsung und SK Hynix, waren von Anlegerinnen und Anlegern gesucht. Einerseits verbuchen diese eine hohe Nachfrage nach Speicher mit hoher Bandbreite (HBM3E), während andererseits bereits auf die Ertragschancen der nächsten HBM-Generation geschielt wird – am Wochenende hat Nvidia für seine KI-Beschleuniger auch Samsung die Zulassung erteilt und die Nutzung seiner Chips zugesagt.

Stifel hebt noch vor den Zahlen sein Kursziel an

In diesem von inzwischen an Euphorie grenzenden Zukunftserwartungen geprägten Umfeld wird sich mit seinen Quartalszahlen schon am Dienstagabend Micron beweisen müssen. Für dessen Aktie ging es in diesem Jahr bereits um rund 95 Prozent bergauf. Erwartet werden sowohl ein hohes Umsatz- als auch ein starkes Gewinnwachstum.

Das Research-Haus Stifel rechnet damit, dass Micron die Erwartungen des Marktes schlagen können wird – und hat sein Kursziel für die Aktie noch vor dem Quartalsbericht von 145 auf 173 US-Dollar angehoben die Aktie unverändert zum Kauf empfohlen.

Höhere Nachfrage und Margenexpansion erwartet

Nach Einschätzung der von Lead-Analyst Brian Chin angeführten Expertinnen und Experten profitiert der Konzern von einer hohen Nachfrage nach Massenspeicherkapazitäten. Von Hyperscalern sei vor allem eSSD nachgefragt, der sich zu einem "Schlüsselkatalysator" entwickelt habe. Chin gilt laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Analysten TipRanks mit einer Trefferquote von 63 Prozent und einer Durchschnittsrendite von 19,7 Prozent als überaus zuverlässiger Experte.

Für das kommende Jahr rechnet Chin mit beschleunigten Auslieferungen von NAND-Speicher, welche die Erwartungen unterstützt von steigenden Preisen übertreffen werden. Daher hob er seinen Ausblick über das laufende Geschäftsjahr hinaus an.

Auch für die Bruttomarge zeigte er sich zuversichtlich: "Für die nahe Zukunft erwarten wir ein Anhalten der Expansion, welche durch signifikant niedrigere Lagerbestände von Speichereinheiten und einem optimierten Produkt-Mix unterstützt wird. Wir erwarten, dass Micron seinen Ausblick für die Investitionsausgaben anheben wird, allerdings weniger stark als die Umsatzprognose."

Aktie startet mit Gewinnen in die Woche

So viel Vertrauen noch vor den Zahlen und das von einem überdurchschnittlich zuverlässigen Experten machte zum Wochenauftakt Eindruck auf Anlegerinnen und Anleger, die der bekräftigten Kaufempfehlung folgten und Micron Kursgewinne von rund 1,5 Prozent bescherten. Damit näherte sich das Papier am Montag der magischen Schwelle von +100 Prozent in diesem Jahr an.

Damit muss sich die Aktie branchenintern nur Seagate geschlagen geben, das sich bereits um mehr als 160 Prozent steigern konnte. Die Bewertungen liegen hier mit KGVs von 21,2 für Seagate und von 20,1 für Micron inzwischen fast gleichauf.

Fazit: Überzeugend ist diese Kurszielanhebung nicht

Angesichts eines Kurses von 165 US-Dollar und einem Kursziel von 173 US-Dollar ist zumindest nach dem Geschmack von Stifel der faire Wert der Aktie nahezu erreicht. Das angehobene Kursziel wirkt daher eher wie Kosmetik für die bislang gute Bilanz von Chin als echte Überzeugung.

Im Mittel liegt das Kursziel für die Micron-Aktie bei 162,14 US-Dollar und damit auf dem Niveau von vergangenem Freitag, wobei die Kaufempfehlungen klar überwiegen: Von insgesamt 38 Ratings ist der Speicherchip-Hersteller insgesamt 31 Mal zum "Kaufen" beziehungsweise "Übergewichten" empfohlen. Das derzeit höchste Kursziel liegt bei 200 US-Dollar.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

