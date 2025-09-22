BARCLAYS stuft Ströer auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch sprach in seiner am Montag vorliegenden Bewertung der Prognosesenkung von Ströer von einer Fortsetzung des schwachen Werbemarkts in Deutschland nach der vorherigen Warnung von ProSiebenSat.1. Konkurrent RTL dürfte der nächste sein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 03:00 / GMT
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 37,60EUR auf Tradegate (22. September 2025, 15:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
