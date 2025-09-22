    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    BARCLAYS stuft Ströer auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch sprach in seiner am Montag vorliegenden Bewertung der Prognosesenkung von Ströer von einer Fortsetzung des schwachen Werbemarkts in Deutschland nach der vorherigen Warnung von ProSiebenSat.1. Konkurrent RTL dürfte der nächste sein./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 37,60EUR auf Tradegate (22. September 2025, 15:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Julien Roch
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 43
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


