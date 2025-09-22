GOLDMAN SACHS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 277 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wearables-Geschäft des Optikkonzerns nehme Fahrt auf, schrieb Louise Singlehurst am Montag nach der jüngsten Ankündigung neuer Produkte. Die Stärke der Partnerschaft mit Meta werde deutlich./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 273,8EUR auf Tradegate (22. September 2025, 15:55 Uhr) gehandelt.