JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Die Verlängerung der MS-Studie (nrSPMS) mit Tolebrutinib durch die FDA dürfte am Markt leicht negativ ankommen, schrieb Richard Vosser am Montag. Er geht aber weiter von einer Zulassung aus, bei zumindest anfänglich regelmäßiger Überwachung der Leberwerte./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:19 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 80,23EUR auf Tradegate (22. September 2025, 15:53 Uhr) gehandelt.



