Börsenstart USA - 22.09. - Dow Jones schwach -0,23 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:54) bei 46.212,23 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: Apple +1,91 %, IBM +0,86 %, Walmart +0,23 %, JPMorgan Chase +0,21 %, Walt Disney -0,03 %

Flop-Werte: Amazon -1,19 %, Salesforce -1,05 %, Boeing -1,03 %, Procter & Gamble -1,02 %, 3M -0,88 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.626,56 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: Applied Materials +3,66 %, Tesla +3,31 %, Lam Research +2,58 %, ASML Holding NV NY +2,52 %, Advanced Micro Devices +2,24 %

Flop-Werte: Fortinet -2,69 %, Keurig Dr Pepper -2,67 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -2,53 %, Diamondback Energy -2,24 %, Datadog Registered (A) -2,10 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.659,59 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Teradyne +8,67 %, Applied Materials +3,66 %, Skyworks Solutions +3,50 %, Tesla +3,31 %, FactSet Research Systems +3,28 %

Flop-Werte: Kenvue -4,90 %, Lennar Registered (A) -4,32 %, ServiceNow -3,11 %, United Airlines Holdings -3,05 %, Brown-Forman Registered (B) -2,75 %