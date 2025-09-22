AIXTRON Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 22.09.2025

Mit einer Performance von +4,88 % konnte die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die AIXTRON Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,78 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,60 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,66 % 1 Monat +6,98 % 3 Monate -0,78 % 1 Jahr -12,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, die nach der Auslieferung der 100. G10-SiC-Anlage als positiv angesehen wird. Nutzer diskutieren die Bewertung der Aktie und die Strategie des Nachkaufs in Schwächephasen, um von niedrigeren Preisen zu profitieren. Die Stimmung ist optimistisch, da die Aktie zuletzt um 5 % gestiegen ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd.EUR wert.

Der Dax hat seine moderate Talfahrt vom Freitag zu Beginn der neuen Woche etwas beschleunigt fortgesetzt. Am frühen Nachmittag notierte der Leitindex belastet von sehr schwachen Automobilwerten 0,6 Prozent tiefer bei 23.510 Punkten. Der MDax der …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Aixtron erreicht Meilenstein: hundertste G10-SiC-Anlage ausgeliefert - und was das mit China und künstlicher Intelligenz zu tun hat.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.