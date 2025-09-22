zvoove stärkt Position auf dem niederländischen Markt durch Übernahme von Plan4Flex
München und 'S-HERTOGENBOSCH, Niederlande (ots/PRNewswire) - https://zvoove.de/
, führender Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-,
Sicherheits- und Reinigungsbranche, hat Plan4Flex übernommen, eine
spezialisierte Workforce-Management-Lösung für den niederländischen Markt.
Dieser Schritt markiert den nächsten logischen Schritt in zvooves
Wachstumsstrategie, um erstklassige End-to-End-Lösungen für die
Personaldienstleistungsbranche bereitzustellen.
Plan4Flex wurde 2009 gegründet und hat sich als Marktführer im Bereich Workforce
Management für Zeitarbeitsunternehmen mit einem starken Fokus auf
Arbeitsmigranten etabliert. Im Jahr 2023 waren 319.000 (35 %) der 912.000
Zeitarbeitskräfte in den Niederlanden Arbeitsmigranten - ein Segment von
wachsender Bedeutung innerhalb der Branche. Mit rund 200 Kunden und einem Team
von 34 Mitarbeitenden bietet Plan4Flex maßgeschneiderte Lösungen für diesen
Bereich und hat sich als verlässlicher Partner für Zeitarbeitsunternehmen im
ganzen Land bewährt.
Oliver Muhr, CEO von zvoove, kommentiert: "Mit Plan4Flex setzen wir unseren
Wachstumskurs in den Niederlanden fort und stärken unseren Fokus auf eines der
wichtigsten Segmente der Zeitarbeitsbranche: Arbeitsmigranten. Gemeinsam mit
Nocore können wir mit Plan4Flex herausragende, integrierte Lösungen anbieten,
die alle Aspekte der Wertschöpfungskette von Zeitarbeitsunternehmen abdecken.
Diese Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in unserer strategischen Expansion
und wird den Kundennutzen maßgeblich steigern."
Dreann van den Akker und Wesley Lam, Managing Partner bei Plan4Flex, ergänzen:
"Teil von zvoove zu werden, bedeutet ein spannendes neues Kapitel für Plan4Flex.
Unsere Mission war es schon immer, Zeitarbeitsunternehmen mit praxisnahen,
zuverlässigen Tools zu unterstützen, die auf die speziellen Bedürfnisse von
Arbeitsmigranten zugeschnitten sind. Durch die Zusammenarbeit mit zvoove und das
breite Ökosystem seiner Unternehmen und Lösungen können wir unser Angebot weiter
ausbauen und unseren Kunden noch größeren Mehrwert bieten."
Paul van den Bosch, CEO von Pivoton, sagt: "Mit der Ergänzung durch Plan4Flex
wird das Portfolio von zvoove in den Niederlanden noch vielseitiger. So können
Zeitarbeitsunternehmen aus komplementären Lösungen wählen, die alle Teil von
'zvoove Netherlands' sind. Dieses breitere Angebot stärkt die Position von
zvoove als vertrauenswürdiger Technologiepartner und hilft Unternehmen, in einem
wettbewerbsintensiven Markt effizienter zu arbeiten."
Diese Übernahme unterstreicht zvooves Ziel, Wachstum, Innovation und
Kundennutzen in den Niederlanden weiter voranzutreiben. Die
Vertragsunterzeichnung ist erfolgt; der Abschluss der Transaktion wird in den
kommenden zwei Wochen erwartet.
Über zvoove
zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Software und KI-Lösungen für
die
Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen.
Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten
Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert
zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die
End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und
Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen
verbessert zvoove die Arbeitswelt.
Rund 8.000 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute mehr als drei Mio.
Arbeitnehmer,
21 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Mio. Bewerbungen pro
Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 880 Mitarbeiter an
24 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.
Über Plan4Flex
Plan4Flex ist ein niederländischer Softwareanbieter, der sich auf
Mid-Office-Lösungen für Zeitarbeitsunternehmen spezialisiert hat. Seit 2009
unterstützt das Unternehmen rund 200 Kunden mit praxisnahen, zuverlässigen
Tools, die auf die Bedürfnisse von Zeitarbeitskräften und Arbeitsmigranten
zugeschnitten sind.
Mit einem engagierten Team von 34 Expertinnen und Experten verbindet Plan4Flex
Innovation mit Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht Organisationen, effizienter
zu arbeiten und ihre Mitarbeitenden besser zu unterstützen. Plan4Flex bietet ein
umfassendes Workforce-Management-System, das Arbeit, Unterkunft, Transport,
Kommunikation, Arbeitszeiten und Tarifverträge vollständig integriert und
optimiert. Täglich nutzen etwa 100.000 bis 125.000 Zeitarbeitskräfte Plan4Flex
für ihre Arbeit.
Autor folgen