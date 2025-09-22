    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    zvoove stärkt Position auf dem niederländischen Markt durch Übernahme von Plan4Flex

    München und 'S-HERTOGENBOSCH, Niederlande (ots/PRNewswire) - https://zvoove.de/
    , führender Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-,
    Sicherheits- und Reinigungsbranche, hat Plan4Flex übernommen, eine
    spezialisierte Workforce-Management-Lösung für den niederländischen Markt.
    Dieser Schritt markiert den nächsten logischen Schritt in zvooves
    Wachstumsstrategie, um erstklassige End-to-End-Lösungen für die
    Personaldienstleistungsbranche bereitzustellen.

    Plan4Flex wurde 2009 gegründet und hat sich als Marktführer im Bereich Workforce
    Management für Zeitarbeitsunternehmen mit einem starken Fokus auf
    Arbeitsmigranten etabliert. Im Jahr 2023 waren 319.000 (35 %) der 912.000
    Zeitarbeitskräfte in den Niederlanden Arbeitsmigranten - ein Segment von
    wachsender Bedeutung innerhalb der Branche. Mit rund 200 Kunden und einem Team
    von 34 Mitarbeitenden bietet Plan4Flex maßgeschneiderte Lösungen für diesen
    Bereich und hat sich als verlässlicher Partner für Zeitarbeitsunternehmen im
    ganzen Land bewährt.

    Oliver Muhr, CEO von zvoove, kommentiert: "Mit Plan4Flex setzen wir unseren
    Wachstumskurs in den Niederlanden fort und stärken unseren Fokus auf eines der
    wichtigsten Segmente der Zeitarbeitsbranche: Arbeitsmigranten. Gemeinsam mit
    Nocore können wir mit Plan4Flex herausragende, integrierte Lösungen anbieten,
    die alle Aspekte der Wertschöpfungskette von Zeitarbeitsunternehmen abdecken.
    Diese Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in unserer strategischen Expansion
    und wird den Kundennutzen maßgeblich steigern."

    Dreann van den Akker und Wesley Lam, Managing Partner bei Plan4Flex, ergänzen:

    "Teil von zvoove zu werden, bedeutet ein spannendes neues Kapitel für Plan4Flex.
    Unsere Mission war es schon immer, Zeitarbeitsunternehmen mit praxisnahen,
    zuverlässigen Tools zu unterstützen, die auf die speziellen Bedürfnisse von
    Arbeitsmigranten zugeschnitten sind. Durch die Zusammenarbeit mit zvoove und das
    breite Ökosystem seiner Unternehmen und Lösungen können wir unser Angebot weiter
    ausbauen und unseren Kunden noch größeren Mehrwert bieten."

    Paul van den Bosch, CEO von Pivoton, sagt: "Mit der Ergänzung durch Plan4Flex
    wird das Portfolio von zvoove in den Niederlanden noch vielseitiger. So können
    Zeitarbeitsunternehmen aus komplementären Lösungen wählen, die alle Teil von
    'zvoove Netherlands' sind. Dieses breitere Angebot stärkt die Position von
    zvoove als vertrauenswürdiger Technologiepartner und hilft Unternehmen, in einem
    wettbewerbsintensiven Markt effizienter zu arbeiten."

    Diese Übernahme unterstreicht zvooves Ziel, Wachstum, Innovation und
    Kundennutzen in den Niederlanden weiter voranzutreiben. Die
    Vertragsunterzeichnung ist erfolgt; der Abschluss der Transaktion wird in den
    kommenden zwei Wochen erwartet.

    Über zvoove

    zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Software und KI-Lösungen für
    die

    Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen.
    Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten
    Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert
    zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die
    End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und
    Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen
    verbessert zvoove die Arbeitswelt.

    Rund 8.000 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute mehr als drei Mio.
    Arbeitnehmer,

    21 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Mio. Bewerbungen pro
    Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 880 Mitarbeiter an
    24 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.

    Über Plan4Flex

    Plan4Flex ist ein niederländischer Softwareanbieter, der sich auf
    Mid-Office-Lösungen für Zeitarbeitsunternehmen spezialisiert hat. Seit 2009
    unterstützt das Unternehmen rund 200 Kunden mit praxisnahen, zuverlässigen
    Tools, die auf die Bedürfnisse von Zeitarbeitskräften und Arbeitsmigranten
    zugeschnitten sind.

    Mit einem engagierten Team von 34 Expertinnen und Experten verbindet Plan4Flex
    Innovation mit Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht Organisationen, effizienter
    zu arbeiten und ihre Mitarbeitenden besser zu unterstützen. Plan4Flex bietet ein
    umfassendes Workforce-Management-System, das Arbeit, Unterkunft, Transport,
    Kommunikation, Arbeitszeiten und Tarifverträge vollständig integriert und
    optimiert. Täglich nutzen etwa 100.000 bis 125.000 Zeitarbeitskräfte Plan4Flex
    für ihre Arbeit.

