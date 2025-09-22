zvoove stärkt Position auf dem niederländischen Markt durch Übernahme von Plan4Flex

München und 'S-HERTOGENBOSCH, Niederlande (ots/PRNewswire) - https://zvoove.de/

, führender Anbieter von Software und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-,

Sicherheits- und Reinigungsbranche, hat Plan4Flex übernommen, eine

spezialisierte Workforce-Management-Lösung für den niederländischen Markt.

Dieser Schritt markiert den nächsten logischen Schritt in zvooves

Wachstumsstrategie, um erstklassige End-to-End-Lösungen für die

Personaldienstleistungsbranche bereitzustellen.



Plan4Flex wurde 2009 gegründet und hat sich als Marktführer im Bereich Workforce

Management für Zeitarbeitsunternehmen mit einem starken Fokus auf

Arbeitsmigranten etabliert. Im Jahr 2023 waren 319.000 (35 %) der 912.000

Zeitarbeitskräfte in den Niederlanden Arbeitsmigranten - ein Segment von

wachsender Bedeutung innerhalb der Branche. Mit rund 200 Kunden und einem Team

von 34 Mitarbeitenden bietet Plan4Flex maßgeschneiderte Lösungen für diesen

Bereich und hat sich als verlässlicher Partner für Zeitarbeitsunternehmen im

ganzen Land bewährt.





Oliver Muhr, CEO von zvoove, kommentiert: "Mit Plan4Flex setzen wir unseren

Wachstumskurs in den Niederlanden fort und stärken unseren Fokus auf eines der

wichtigsten Segmente der Zeitarbeitsbranche: Arbeitsmigranten. Gemeinsam mit

Nocore können wir mit Plan4Flex herausragende, integrierte Lösungen anbieten,

die alle Aspekte der Wertschöpfungskette von Zeitarbeitsunternehmen abdecken.

Diese Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in unserer strategischen Expansion

und wird den Kundennutzen maßgeblich steigern."



Dreann van den Akker und Wesley Lam, Managing Partner bei Plan4Flex, ergänzen:



"Teil von zvoove zu werden, bedeutet ein spannendes neues Kapitel für Plan4Flex.

Unsere Mission war es schon immer, Zeitarbeitsunternehmen mit praxisnahen,

zuverlässigen Tools zu unterstützen, die auf die speziellen Bedürfnisse von

Arbeitsmigranten zugeschnitten sind. Durch die Zusammenarbeit mit zvoove und das

breite Ökosystem seiner Unternehmen und Lösungen können wir unser Angebot weiter

ausbauen und unseren Kunden noch größeren Mehrwert bieten."



Paul van den Bosch, CEO von Pivoton, sagt: "Mit der Ergänzung durch Plan4Flex

wird das Portfolio von zvoove in den Niederlanden noch vielseitiger. So können

Zeitarbeitsunternehmen aus komplementären Lösungen wählen, die alle Teil von

'zvoove Netherlands' sind. Dieses breitere Angebot stärkt die Position von

zvoove als vertrauenswürdiger Technologiepartner und hilft Unternehmen, in einem

wettbewerbsintensiven Markt effizienter zu arbeiten."



Diese Übernahme unterstreicht zvooves Ziel, Wachstum, Innovation und

Kundennutzen in den Niederlanden weiter voranzutreiben. Die

Vertragsunterzeichnung ist erfolgt; der Abschluss der Transaktion wird in den

kommenden zwei Wochen erwartet.



Über zvoove



zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Software und KI-Lösungen für

die



Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen.

Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten

Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert

zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die

End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und

Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen

verbessert zvoove die Arbeitswelt.



Rund 8.000 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute mehr als drei Mio.

Arbeitnehmer,



21 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Mio. Bewerbungen pro

Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 880 Mitarbeiter an

24 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.



Über Plan4Flex



Plan4Flex ist ein niederländischer Softwareanbieter, der sich auf

Mid-Office-Lösungen für Zeitarbeitsunternehmen spezialisiert hat. Seit 2009

unterstützt das Unternehmen rund 200 Kunden mit praxisnahen, zuverlässigen

Tools, die auf die Bedürfnisse von Zeitarbeitskräften und Arbeitsmigranten

zugeschnitten sind.



Mit einem engagierten Team von 34 Expertinnen und Experten verbindet Plan4Flex

Innovation mit Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht Organisationen, effizienter

zu arbeiten und ihre Mitarbeitenden besser zu unterstützen. Plan4Flex bietet ein

umfassendes Workforce-Management-System, das Arbeit, Unterkunft, Transport,

Kommunikation, Arbeitszeiten und Tarifverträge vollständig integriert und

optimiert. Täglich nutzen etwa 100.000 bis 125.000 Zeitarbeitskräfte Plan4Flex

für ihre Arbeit.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2722713/5522041/zvoove_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zvoove-s

tarkt-position-auf-dem-niederlandischen-markt-durch-ubernahme-von-plan4flex-3025

62782.html



Pressekontakt:



presse@zvoove.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176113/6122737

OTS: zvoove







