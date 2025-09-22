Eurozone Verbrauchervertrauen hellt sich etwas auf Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im September etwas aufgehellt. Der Indikator für das Konsumklima stieg um 0,6 Punkte auf minus 14,9 Punkte, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit minus …



