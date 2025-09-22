Inspirierender BdS-Mittagsempfang in München (FOTO)

MÃ¼nchen (ots) - Am Vortag des Oktoberfest-Anstichs war das MÃ¼nchner KÃ¼nstlerhaus

wieder einmal Schauplatz des traditionellen Mittagsempfangs der

Systemgastronomie. Rund 180 GÃ¤ste aus Politik, Wirtschaft, VerbÃ¤nden und Medien

waren der Einladung des Bundesverbands der Systemgastronomie e. V. (BdS)

gefolgt. Neben politischen Impulsen stand vor allem die Verleihung des Preises

der Deutschen Systemgastronomie 2025 im Mittelpunkt der Veranstaltung.



Systemgastronomie als starker Partner fÃ¼r Wirtschaft und Gesellschaft





"Dieser Empfang ist fÃ¼r uns nicht nur eine schÃ¶ne Tradition - er ist auch einsichtbares Zeichen dafÃ¼r, wie eng die Systemgastronomie mit Bayern verbundenist: mit seiner Wirtschaft, seiner Politik und seinen Menschen", erÃ¶ffneteBdS-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Markus Suchert den Mittagsempfang. Auch der PrÃ¤sidentdes Bundesverbands, Matthias Kutzer, hob in seiner Ansprache die Verwurzelungder Systemgastronomie in Bayern hervor und dankte den politischenEntscheidungstrÃ¤gern fÃ¼r ihr starkes Engagement fÃ¼r die geplante dauerhafteSenkung der Umsatzsteuer auf sieben Prozent fÃ¼r Speisen in der Gastronomie, dielaut Gesetzentwurf ab 1. Januar 2026 gelten soll. "Dieser Meilenstein ist eineenorme WertschÃ¤tzung fÃ¼r unsere Branche", betonte er.Mit 35 Milliarden Euro Umsatz, 120.000 BeschÃ¤ftigten und Ã¼ber 2.000Auszubildenden sei die Branche zugleich starker Wirtschaftsfaktor undIntegrationsmotor. Unternehmen planten Milliardeninvestitionen in neueRestaurants, moderne Konzepte und nachhaltige Technologien. Allein McDonald'swolle, so Kutzer, in den kommenden zehn Jahren 500 neue Standorte erÃ¶ffnen undÃ¼ber 25.000 ArbeitsplÃ¤tze schaffen. "Die Branche lebt vor allem vonmittelstÃ¤ndischen, familiengefÃ¼hrten Betrieben und engagierten Franchisenehmern,die regional verwurzelt sind und mit Unternehmergeist ArbeitsplÃ¤tze schaffen",unterstrich der BdS-PrÃ¤sident.Appell an die Politik: BÃ¼rokratie abbauen, VerlÃ¤sslichkeit schaffenKutzer forderte, die Unternehmen von Ã¼berbordenden Dokumentationspflichten zuentlasten und sprach sich klar gegen eine Ausweitung derTierhaltungskennzeichnung auf die AuÃŸerhausverpflegung sowie gegen kommunaleVerpackungssteuern aus. Kritik Ã¼bte er an StÃ¤dten wie TÃ¼bingen und Konstanz, diesolche Abgaben bereits eingefÃ¼hrt hÃ¤tten. Bayern gehe hier mit dem geplantenVerbot kommunaler Verpackungssteuern mutig voran - wofÃ¼r Kutzer dem Ehrengastdes BdS-Mittagsempfangs, dem Bayerischen Staatsminister Dr. Florian Herrmann,ausdrÃ¼cklich dankte.Signale der UnterstÃ¼tzung aus Berlin und MÃ¼nchenMichael Schrodi, Parlamentarischer StaatssekretÃ¤r beim Bundesminister der