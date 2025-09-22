Ständige Weiterentwicklung für eine intelligente AIoT-Zukunft
Dahua Technology stellt Xinghan Large-Scale AI Models vor
Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Dahua Technology, ein weltweit führender
Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat offiziell
seine Xinghan Large-Scale AI Models
(https://www.dahuasecurity.com/Products/keyTechnologies/modalXH) vorgestellt -
ein KI-System der nächsten Generation in Industriequalität, das groß angelegte
visuelle Intelligenz mit multimodalen und sprachlichen Fähigkeiten vereint.
Xinghan wurde entwickelt, um den komplexen Herausforderungen realer Umgebungen
gerecht zu werden, und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der
kontinuierlichen Innovation von Dahua dar, der die intelligente Transformation
in verschiedenen Branchen ermöglicht.
Technologische Grundlage von Xinghan
