Dahua Technology stellt Xinghan Large-Scale AI Models vor

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Dahua Technology, ein weltweit führender

Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat offiziell

seine Xinghan Large-Scale AI Models

(https://www.dahuasecurity.com/Products/keyTechnologies/modalXH) vorgestellt -

ein KI-System der nächsten Generation in Industriequalität, das groß angelegte

visuelle Intelligenz mit multimodalen und sprachlichen Fähigkeiten vereint.

Xinghan wurde entwickelt, um den komplexen Herausforderungen realer Umgebungen

gerecht zu werden, und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der

kontinuierlichen Innovation von Dahua dar, der die intelligente Transformation

in verschiedenen Branchen ermöglicht.



Technologische Grundlage von Xinghan





Mit der Mission, Maschinen in die Lage zu versetzen, die Welt wirklich zu

verstehen, entwickelt sich das Xinghan-Modellsystem kontinuierlich weiter, indem

es eine Brücke zwischen Spitzenforschung und realen Anwendungen schlägt.

Xinghan, benannt nach dem chinesischen Wort für "Galaxie", bietet eine

Full-Stack-Fähigkeitsmatrix, die auf Edge-Cloud-Synergien basiert und

skalierbare, adaptive Intelligenz in verschiedenen Branchen ermöglicht. Die

aktualisierte Xinghan-Architektur umfasst drei Kernmodellreihen: L, V und M. Das

Modell der L-Serie konzentriert sich auf das Verstehen und die Interaktion in

natürlicher Sprache, während die beiden anderen Modelle spezifischere

Anwendungen abdecken:



V-Serie: Xinghan-Vision-Modelle



Diese Serie, die sich auf fortschrittliche visuelle Intelligenz und Videoanalyse

konzentriert, optimiert Zielkategorien, indem sie sich auf wichtige Ziele (z. B.

Menschen, Kraftfahrzeuge und Nicht-Kraftfahrzeuge) konzentriert, um die

Komplexität des Modells zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Genauigkeit zu

gewährleisten.



Zu den wichtigsten Funktionen gehören:



- Perimeter Protection: Die Abdeckung wird erweitert, indem kleinere Ziele

(sogar bis zu einer Größe von 20 × 20 Pixel) im Vergleich zu herkömmlichen

CNN-basierten KI-Modellen präzise identifiziert werden, wodurch Fehlalarme

reduziert und die Erkennungsreichweite von Großmodellkameras erhöht werden.*

- WizTracking: Bietet einen intelligenten Tracking-Algorithmus der nächsten

Generation, der komplexe Verdeckungen und Variationen der Zielposition

verarbeiten kann und eine um 50 % verbesserte Genauigkeit erzielt.*

- Crowd Map: Sie verbessert die Erkennung kleiner Ziele auf große Entfernungen

(bis zu 2× weiter) erheblich und verfügt über eine Regenschirmkompensation,

die die Genauigkeit bei Regen um 80 % erhöht. Darüber hinaus bietet sie eine

2,5-fache Vergrößerung des Analysebereichs, unterstützt die Erkennung von bis

zu 5.000 Personen und liefert eine robuste Leistung in dichten Menschenmengen

und Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen.*

- Scene Adaptive - AI WDR: Diese Technologie nutzt Situationsbewusstsein, um

sowohl räumliche als auch kontextuelle Merkmale einer Szene zu analysieren und

ermöglicht so eine intelligente und automatisierte Kamerakonfiguration.

- AI Rule Assist: Diese Funktion wurde für die automatische Abgrenzung von

Regeln zum Schutz vor Eindringlingen entwickelt und bietet Zugriff mit einem

Klick, hochpräzise Szenenerkennung, automatische Analyse und vieles mehr.



M-Serie: Multimodale Xinghan-Modelle



Multimodale Modelle sind fortschrittliche KI-Systeme, die in der Lage sind,

mehrere heterogene Datentypen (z. B. Text, Bilder, Audio und Video) gleichzeitig

zu verarbeiten und tiefgreifend zu integrieren. Dies verbessert die Effizienz

der Informationsverarbeitung erheblich, ermöglicht eine natürlichere

Mensch-Computer-Interaktion und eröffnet ein breiteres Spektrum an

Anwendungsszenarien.



Zu den wichtigsten Funktionen gehören:



- WizSeek: Es revolutioniert die Videorecherche durch die Suche in natürlicher

Sprache. Beschreiben Sie einfach Ihr Ziel (z. B. Personen, Fahrzeuge, Tiere

oder Gegenstände usw.), und WizSeek findet sofort passende Aufnahmen in den

aufgezeichneten Videoarchiven.

- Tex t-Defined Alarms: Benutzer können Alarme definieren, indem sie diese

einfach in natürlicher Sprache beschreiben. Dies senkt die

Entwicklungsschwelle erheblich und ermöglicht eine schnelle, flexible und

skalierbare Konfiguration, die auf verschiedene reale Szenarien zugeschnitten

ist.



Weitere Informationen über die Xinghan Large-Scale AI Models finden Sie hier

(https://www.dahuasecurity.com/Products/keyTechnologies/modalXH) .



*Die Ergebnisse basieren auf einer standardmäßigen Einrichtung und Testumgebung.



