    Ständige Weiterentwicklung für eine intelligente AIoT-Zukunft

    Dahua Technology stellt Xinghan Large-Scale AI Models vor

    Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Dahua Technology, ein weltweit führender
    Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat offiziell
    seine Xinghan Large-Scale AI Models
    (https://www.dahuasecurity.com/Products/keyTechnologies/modalXH) vorgestellt -
    ein KI-System der nächsten Generation in Industriequalität, das groß angelegte
    visuelle Intelligenz mit multimodalen und sprachlichen Fähigkeiten vereint.
    Xinghan wurde entwickelt, um den komplexen Herausforderungen realer Umgebungen
    gerecht zu werden, und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der
    kontinuierlichen Innovation von Dahua dar, der die intelligente Transformation
    in verschiedenen Branchen ermöglicht.

    Technologische Grundlage von Xinghan

    Mit der Mission, Maschinen in die Lage zu versetzen, die Welt wirklich zu
    verstehen, entwickelt sich das Xinghan-Modellsystem kontinuierlich weiter, indem
    es eine Brücke zwischen Spitzenforschung und realen Anwendungen schlägt.
    Xinghan, benannt nach dem chinesischen Wort für "Galaxie", bietet eine
    Full-Stack-Fähigkeitsmatrix, die auf Edge-Cloud-Synergien basiert und
    skalierbare, adaptive Intelligenz in verschiedenen Branchen ermöglicht. Die
    aktualisierte Xinghan-Architektur umfasst drei Kernmodellreihen: L, V und M. Das
    Modell der L-Serie konzentriert sich auf das Verstehen und die Interaktion in
    natürlicher Sprache, während die beiden anderen Modelle spezifischere
    Anwendungen abdecken:

    V-Serie: Xinghan-Vision-Modelle

    Diese Serie, die sich auf fortschrittliche visuelle Intelligenz und Videoanalyse
    konzentriert, optimiert Zielkategorien, indem sie sich auf wichtige Ziele (z. B.
    Menschen, Kraftfahrzeuge und Nicht-Kraftfahrzeuge) konzentriert, um die
    Komplexität des Modells zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Genauigkeit zu
    gewährleisten.

    Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

    - Perimeter Protection: Die Abdeckung wird erweitert, indem kleinere Ziele
    (sogar bis zu einer Größe von 20 × 20 Pixel) im Vergleich zu herkömmlichen
    CNN-basierten KI-Modellen präzise identifiziert werden, wodurch Fehlalarme
    reduziert und die Erkennungsreichweite von Großmodellkameras erhöht werden.*
    - WizTracking: Bietet einen intelligenten Tracking-Algorithmus der nächsten
    Generation, der komplexe Verdeckungen und Variationen der Zielposition
    verarbeiten kann und eine um 50 % verbesserte Genauigkeit erzielt.*
    - Crowd Map: Sie verbessert die Erkennung kleiner Ziele auf große Entfernungen
    (bis zu 2× weiter) erheblich und verfügt über eine Regenschirmkompensation,
    die die Genauigkeit bei Regen um 80 % erhöht. Darüber hinaus bietet sie eine
    2,5-fache Vergrößerung des Analysebereichs, unterstützt die Erkennung von bis
    zu 5.000 Personen und liefert eine robuste Leistung in dichten Menschenmengen
    und Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen.*
    - Scene Adaptive - AI WDR: Diese Technologie nutzt Situationsbewusstsein, um
    sowohl räumliche als auch kontextuelle Merkmale einer Szene zu analysieren und
    ermöglicht so eine intelligente und automatisierte Kamerakonfiguration.
    - AI Rule Assist: Diese Funktion wurde für die automatische Abgrenzung von
    Regeln zum Schutz vor Eindringlingen entwickelt und bietet Zugriff mit einem
    Klick, hochpräzise Szenenerkennung, automatische Analyse und vieles mehr.

    M-Serie: Multimodale Xinghan-Modelle

    Multimodale Modelle sind fortschrittliche KI-Systeme, die in der Lage sind,
    mehrere heterogene Datentypen (z. B. Text, Bilder, Audio und Video) gleichzeitig
    zu verarbeiten und tiefgreifend zu integrieren. Dies verbessert die Effizienz
    der Informationsverarbeitung erheblich, ermöglicht eine natürlichere
    Mensch-Computer-Interaktion und eröffnet ein breiteres Spektrum an
    Anwendungsszenarien.

    Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

    - WizSeek: Es revolutioniert die Videorecherche durch die Suche in natürlicher
    Sprache. Beschreiben Sie einfach Ihr Ziel (z. B. Personen, Fahrzeuge, Tiere
    oder Gegenstände usw.), und WizSeek findet sofort passende Aufnahmen in den
    aufgezeichneten Videoarchiven.
    - Tex t-Defined Alarms: Benutzer können Alarme definieren, indem sie diese
    einfach in natürlicher Sprache beschreiben. Dies senkt die
    Entwicklungsschwelle erheblich und ermöglicht eine schnelle, flexible und
    skalierbare Konfiguration, die auf verschiedene reale Szenarien zugeschnitten
    ist.

    Weitere Informationen über die Xinghan Large-Scale AI Models finden Sie hier
    (https://www.dahuasecurity.com/Products/keyTechnologies/modalXH) .

    *Die Ergebnisse basieren auf einer standardmäßigen Einrichtung und Testumgebung.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777186/image.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/standige-weitere
    ntwicklung-fur-eine-intelligente-aiot-zukunft-dahua-technology-stellt-xinghan-la
    rge-scale-ai-models-vor-302562910.html

    Pressekontakt:

    PR_Global@dahuatech.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169788/6122774
    OTS: Dahua Technology




