T-Mobile im Umbruch: CEO tritt zurück und die Aktie fällt!

Die Aktie von T-Mobile , dem Tochterunternehmen der Deutschen Telekom , hat am Montag an der NASDAQ vorbörslich nachgegeben, nachdem der Telekommunikationskonzern einen Wechsel an der Spitze bekanntgab. Der Kurs verlor 1,2 Prozent und entwickelte sich damit schwächer als die Futures auf den S&P 500, die 0,3 Prozent im Minus lagen. Nach dem Handelsbeginn erholte sich die Aktie nur leicht und notierte zwischenzeitlich bei 238,24 US-Dollar (Stand 16:17 Uhr MESZ).

Srini Gopalan übernimmt das Amt von Mike Sievert

Ab dem 1. November wird Srini Gopalan das Unternehmen führen. Der Manager ist derzeit operativer Vorstand von T-Mobile und soll Nachfolger von Mike Sievert werden, der seit April 2020 an der Spitze stand. Gopalan kam erst im März zu T-Mobile, zuvor leitete er das Deutschlandgeschäft der Deutschen Telekom, wo er das Wachstum beschleunigte und das Glasfasergeschäft ausbaute. Frühere Stationen waren Bharti Airtel, Capital One und Vodafone. Derzeit ist er Chief Operating Officer von T-Mobile.

Dank an den Vorgänger

In einer Mitteilung äußerte sich Gopalan zu seiner neuen Aufgabe. "T-Mobile ist heute besser, stärker und schneller als vor fast sechs Jahren, als Mike die Leitung übernommen hat", sagte er. Er betonte, er sei dankbar für die Zusammenarbeit und das Mentoring durch Sievert und wolle dessen Kurs fortsetzen, indem er den Kunden in den Mittelpunkt stellt und zugleich weiter die Branche aufmischt.

Mike Sievert verlässt zwar die operative Spitze, bleibt dem Unternehmen jedoch erhalten. Er wird künftig als stellvertretender Vorsitzender des Konzerns wirken, ein neu geschaffener Posten. Damit soll die Kontinuität im Management gewährleistet werden. Seine neue Aufgabe umfasst die Beratung in Fragen der langfristigen Strategie, Innovation und Talententwicklung.

T-Mobile im verschärften Wettbewerb

Der Führungswechsel kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Mobilfunkbranche unter Druck steht. Die Zahl neuer Kunden wächst langsamer, der Wettbewerb nimmt zu und viele Verbraucher zeigen weniger Bereitschaft, höhere Preise für Premium-Tarife zu zahlen. Zugleich muss T-Mobile seine starke Position im 5G-Geschäft verteidigen.

Unter Sieverts Führung stieg T-Mobile nach der 26 Milliarden US-Dollar schweren Fusion mit Sprint zum zweitgrößten Mobilfunkanbieter der USA auf und überholte AT&T. Zusammen mit Verizon bilden die Unternehmen inzwischen die "Großen Drei" des amerikanischen Marktes. Der Zusammenschluss hat nicht nur Marktanteile im Vertrags- und Prepaid-Segment gebracht, sondern auch die Aufmerksamkeit der Kartellbehörden erhöht.

Analysten sehen einen stabilen Übergang

Branchenexperten bewerten die Nachfolge positiv. "Srini Gopalan bringt einen enormen Erfahrungsschatz mit und ist eine sehr beeindruckende Führungspersönlichkeit. Ich erwarte keinerlei Einbruch in T-Mobiles Leistung", sagte Craig Moffett, Analyst bei MoffettNathanson. Während Sieverts Amtszeit entwickelten sich die T-Mobile-Aktien zudem besser als die Papiere der Konkurrenten AT&T und Verizon.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion