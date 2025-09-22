Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
PNE
Tagesperformance: -5,38 %
Tagesperformance: -5,38 %
Platz 1
Performance 1M: -2,44 %
Performance 1M: -2,44 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +5,31 %
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 2
Performance 1M: +11,14 %
Performance 1M: +11,14 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,57 %
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 3
Performance 1M: +6,98 %
Performance 1M: +6,98 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 4
Performance 1M: -4,61 %
Performance 1M: -4,61 %
Nordex
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 5
Performance 1M: -2,09 %
Performance 1M: -2,09 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 6
Performance 1M: -6,10 %
Performance 1M: -6,10 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte