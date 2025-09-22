Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 22.09.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -4,95 %
Platz 1
Performance 1M: -5,45 %
BBVA
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 2
Performance 1M: +0,95 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 3
Performance 1M: +24,83 %
L'Oreal
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 4
Performance 1M: -7,42 %
ENI
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 5
Performance 1M: -4,07 %
