Euro legt zum US-Dollar zu - Argentinischer Pese erholt sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1775 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Der Euro hat damit die Abwärtsbewegung der vergangenen Handelstage gestoppt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1781 (Freitag: 1,1736) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8488 (0,8520) Euro.

Es wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. Zinssenkungen in der Eurozone gelten auf absehbare Zeit als unwahrscheinlich. Die Zinserwartungen stützen derzeit tendenziell den Euro. Die US-Notenbank dürfte hingegen ihre Zinsen weiter senken. Zudem könnte der Druck und die Personalpolitik von US-Präsident Donald Trump dazu führen, dass die Fed die Zinsen künftig stärker senkt, als bisher erwartet. Zuletzt wurde der Dollar vorübergehend gestützt, nachdem die Zinssenkungssignale nach der jüngsten Fed-Sitzung etwas moderater als erwartet ausgefallen sind als gedacht.