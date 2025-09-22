DeFi Technologies' Tochtergesellschaft Valour Digital Securities Limited bringt das erste Bitcoin-Staking-ETP an die Londoner Börse

Pionierarbeit an der Londoner Börse mit Bitcoin-Innovation: Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Digital Securities Limited, bringt das weltweit erste physisch gedeckte Bitcoin Staking ETP „1Valour Bitcoin Physical Staking", an die Londoner Börse und bietet Anlegern eine einzigartige, renditebringende Bitcoin-Investmentmöglichkeit.





TORONTO, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") überbrückt, freut sich, bekannt zu geben, dass Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), das weltweit erste börsengehandelte Produkt (ETP) mit physischem Bitcoin-Einsatz, 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS), am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) eingeführt hat.

Dieses innovative ETP (ISIN: GB00BRBV3124) bietet Anlegern einen regulierten, sicheren und einfachen Zugang zu Bitcoin, mit dem zusätzlichen Vorteil einer jährlichen Einsatzrendite von 1,4 %, die sich am Ende eines jeden Handelstages im NIW widerspiegelt. Das ETP ist vollständig durch physisches Bitcoin gedeckt, welches in einer institutionellen Cold-Storage-Verwahrung bei Copper gehalten wird, und bietet Anlegern sowohl Sicherheit als auch direkten Zugang zur Wertentwicklung der weltweit führenden Kryptowährung.