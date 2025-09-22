Bybit wird erste Kryptobörse, die eine Partnerschaft mit der QNB Group und DMZ Finance eingeht, um QCDT zu akzeptieren und den institutionellen Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen

DUBAI, VAE, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit QNB Group und DMZ Finance bekannt. Gemeinsam führen die Partner QCDT, den weltweit ersten von der DFSA (Dubai Financial Services Authority) zugelassenen Token-Geldmarktfonds, als Sicherheiten auf der Bybit-Plattform ein und markieren damit einen Durchbruch bei der Verknüpfung von traditionellen Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten.

Bybit ist die erste globale Kryptobörse, die QCDT als Sicherheiten akzeptiert und damit einen neuen Maßstab für die Integration von Real World Assets (RWAs) in die digitale Finanzwelt setzt. QCDT wird durch die Tokenisierungsexpertise von DMZ Finance unterstützt und von der Qatar National Bank verwaltet, wobei die Standard Chartered Bank als Depotbank fungiert. Gedeckt durch US-Staatsanleihen und reguliert im Dubai International Financial Centre (DIFC) verbindet QCDT institutionelle Sicherheit mit regulatorischer Klarheit.