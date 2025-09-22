Bybit wird erste Kryptobörse, die eine Partnerschaft mit der QNB Group und DMZ Finance eingeht, um QCDT zu akzeptieren und den institutionellen Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen
DUBAI, VAE, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit QNB Group und DMZ Finance bekannt. Gemeinsam führen die Partner QCDT, den weltweit ersten von der DFSA (Dubai Financial Services Authority) zugelassenen Token-Geldmarktfonds, als Sicherheiten auf der Bybit-Plattform ein und markieren damit einen Durchbruch bei der Verknüpfung von traditionellen Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten.
Bybit ist die erste globale Kryptobörse, die QCDT als Sicherheiten akzeptiert und damit einen neuen Maßstab für die Integration von Real World Assets (RWAs) in die digitale Finanzwelt setzt. QCDT wird durch die Tokenisierungsexpertise von DMZ Finance unterstützt und von der Qatar National Bank verwaltet, wobei die Standard Chartered Bank als Depotbank fungiert. Gedeckt durch US-Staatsanleihen und reguliert im Dubai International Financial Centre (DIFC) verbindet QCDT institutionelle Sicherheit mit regulatorischer Klarheit.
Erschließung institutionellen Kapitals durch QCDT-Besicherung
Der Einsatz von QCDT als Besicherung auf Bybit schafft eine Kreditkapazität von bis zu 1 Milliarde US-Dollar und eröffnet neue Möglichkeiten für Institutionen:
-
Für niedergelassene CEX-Handelsinstitute: Ein sicherer, gesetzeskonformer Kanal, um institutionelle Gelder, die normalerweise ungenutzt bleiben würden, in renditeorientierte Strategien auf
Handelsbörsen zu investieren.
- Für traditionelle Finanzinstitute: Ein sicherer, aufsichtsrechtlich abgesicherter Einstieg in digitale Vermögenswerte, der durch US-Staatsanleihen gedeckte Renditen mit einer risikoarmen, besicherten Beteiligung am Krypto-Ökosystem kombiniert.
Stärkung der institutionellen Rolle von Bybit
Diese Zusammenarbeit treibt Bybits Einsatz, die vertrauenswürdige Brücke zwischen der Kryptoökonomie und traditionellen Finanzinstituten im Nahen Osten und weltweit zu sein, deutlich voran. Die Übernahme von QCDT durch Bybit ist ein Erfolg:
- Institutionelle Glaubwürdigkeit: Bybit ist das erste Unternehmen, das einen von der DFSA zugelassenen, institutionellen Token-Fonds als Besicherung unterstützt.
- Kapitalzuflüsse: Setzt Milliarden von Dollar an potenzieller institutioneller Liquidität frei, die derzeit in den Bankensystemen brachliegt.
- Strategische Ausrichtung: Schafft Vertrauen und Sicherheit durch die strategische Zusammenarbeit mit QNB, DMZ und der von der Standard Chartered Bank unterstützten Depotbank.