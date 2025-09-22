AKTIEN IM FOKUS
Pfizer-Offerte lässt Metsera steigen - Pfizer auch im Plus
- Pfizer interessiert sich für Metsera, Aktien steigen 63%
- Übernahme zielt auf lukrativen Markt für Abnehmmittel
- Angebot: 47,50 USD je Aktie, bis zu 4,9 Mrd. USD Gesamt
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Interesse des Pharmariesen Pfizer an der Biotechfirma Metsera hat deren Aktien am Montag um 63 Prozent auf rund 54 US-Dollar nach oben katapultiert. Die Pfizer-Titel zogen um 2,5 Prozent an.
Pfizer will mit der milliardenschweren Übernahme von Metsera in den lukrativen Markt mit Abnehmmitteln einsteigen. Der geplante Schritt ist zudem die erste große Transaktion des Konzerns seit zwei Jahren. Pfizer bietet nach eigenen Angaben für eine Metsera-Aktie 47,50 Dollar in bar. Damit werde der Entwickler von Medikamenten gegen Fettleibigkeit mit bis zu 4,9 Milliarden Dollar bewertet. Hinzu kämen bis zu 22,50 Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Leistungsziele.
Schon in den vergangenen Jahren habe der Markt für Gewichtsabnahmepräparate im Fokus von Pfizer gestanden, kommentierte Analyst Chris Schott von der US-Bank JPMorgan. Mit der Transaktion sollte der Pharmariese dank des Portfolios von Metsara an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung in diesem Bereich Fahrt aufnehmen./gl/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 20,85 auf Tradegate (22. September 2025, 16:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um -1,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 118,66 Mrd..
Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 30,00USD was eine Bandbreite von +19,79 %/+43,75 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Pfizer - 852009 - US7170811035
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Pfizer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=7F348066-0A7A-4167-A63D-F43BA26B6867&LangLocaleID=1033&GroupID=Onyx&Referrer=https%3A%2F%2Finvestors.pfizer.com%2F
zu der der Konzern diese Präsentation vorbereitete:
https://s206.q4cdn.com/795948973/files/doc_events/2025/Sep/22/Pfizer-Metsera-Analyst-Call-Slides_vFINAL.pdf
https://www.fool.com/investing/2025/09/16/3-things-you-need-to-know-if-you-buy-pfizer-today/
Pfizer ist ein gut geführtes Pharmaunternehmen mit einer langen und reichen Geschichte.
Wie alle Arzneimittelhersteller muss sich Pfizer mit Patentabläufen auseinandersetzen.
Pfizer sieht sich auch mit Gegenwind aus einer sich verändernden Sicht der Medizinindustrie heute konfrontiert