    Applied Materials Aktie auf Höhenflug - 22.09.2025

    Am 22.09.2025 ist die Applied Materials Aktie, bisher, um +3,72 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Applied Materials Aktie.

    Besonders beachtet! - Applied Materials Aktie auf Höhenflug - 22.09.2025
    Foto: Robert Michael - picture alliance/dpa

    Applied Materials ist ein führender Anbieter in der Halbleiterindustrie, bekannt für seine innovativen Fertigungslösungen und starken Marktposition.

    Applied Materials Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Applied Materials Aktie. Sie steigt um +3,72 % auf 167,67. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Applied Materials investiert war, konnte einen Gewinn von +9,54 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,03 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Applied Materials +1,46 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

    Applied Materials Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,03 %
    1 Monat +17,24 %
    3 Monate +9,54 %
    1 Jahr -6,13 %

    Informationen zur Applied Materials Aktie

    Es gibt 797 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,17 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 22.09. - Dow Jones schwach -0,23 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Applied Materials Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Applied Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Applied Materials

    +2,83 %
    +12,10 %
    +16,44 %
    +9,14 %
    -7,05 %
    +83,16 %
    +229,99 %
    +1.059,25 %
    +4.387,73 %
    ISIN:US0382221051WKN:865177



