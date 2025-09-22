Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit sind treibende Faktoren bei der Wahl des Onlinezahlungsmittels (FOTO)

Stockholm (ots) -- 56,4 Prozent der deutschen Verbraucher:innen nennen Sicherheit als wichtigstesKriterium bei der Wahl einer Zahlungsmethode- Die Bekanntheit von Pay by Bank steigt in der deutschen Bevölkerung von 66,9Prozent (2024) auf 72,4 Prozent (2025)- 63 Prozent der Gen Z nutzen regelmäßig digitale, konto- und walletbasierteZahlungsmethoden, wenn sie online einkaufenIn der EU setzen sich "Pay by Bank"-Zahlungen in Echtzeit immer weiter durch.Die Instant Payments Regulation schreibt vor, dass Zahlungsdienstleister abOktober Zahlungen nicht nur in Echtzeit empfangen, sondern auch das Senden ohneZusatzgebühren ermöglichen müssen. Vor diesem Hintergrund hat Brite Payments (https://britepayments.com/?utm_source=referral&utm_medium=press-website&utm_content=&utm_campaign=online-payment-trends-report-2025) , ein führender europäischerAnbieter für Pay-By-Bank, gemeinsam mit YouGov eine Studie durchgeführt, umOnline Payment Trends und Verbraucherpräferenzen in Deutschland zu ermitteln.Die Ergebnisse des Online Payment Trends Reports 2025 (https://britepayments.com/de/online-payment-trends/?utm_source=referral&utm_medium=pr%5B%E2%80%A6%5D&utm_content=&utm_campaign=online-payment-trends-report-2025) zeigen: Die Deutschensind offen für neue Zahlungsmittel und setzen bei ihrer Wahl besonders stark aufSicherheit. Außerdem legen sie einen immer größeren Fokus auf Geschwindigkeit,gerade was Rückerstattungen angeht.Bewusste Entscheidung für Online-Zahlungsmittel: Sicherheit geht vor GewohnheitDie aktuellen Zahlen zeigen, dass Pay by Bank sich als ernstzunehmendeAlternative im Online-Zahlungsverkehr etabliert. Bereits 37 Prozent derVerbraucher:innen nutzen diese Methode mindestens einmal im Monat, was sie aufAugenhöhe mit Kreditkarten bringt. Doch während nur ein gutes Drittel (36Prozent) angibt, Pay by Bank nie zu nutzen, liegt dieser Wert bei Kreditkartenmit 43,5 Prozent deutlich höher. Pay by Bank-Zahlungsmethoden werden immerhäufiger in deutsche Checkouts integriert. Verbraucher:innen zahlen dabei direktim Checkout über ihr Bankkonto - ganz ohne zusätzliche Registrierung. Diezugrunde liegende Open-Banking-Technologie ermöglicht Echtzeit-Zahlungen undreduziert Kosten für Händler, da Transaktionen direkt von Konto zu Kontoerfolgen - mit voller Kontrolle und ohne hohe Kreditkartenprovisionen.Insgesamt setzen sich digitale Zahlungsmittel weiter durch. In der aktuellenBefragung führen digitale Wallets mit 57 Prozent regelmäßiger Nutzung die