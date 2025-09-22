Neue Studie
Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit sind treibende Faktoren bei der Wahl des Onlinezahlungsmittels (FOTO)
- 56,4 Prozent der deutschen Verbraucher:innen nennen Sicherheit als wichtigstes
Kriterium bei der Wahl einer Zahlungsmethode
- Die Bekanntheit von Pay by Bank steigt in der deutschen Bevölkerung von 66,9
Prozent (2024) auf 72,4 Prozent (2025)
- 63 Prozent der Gen Z nutzen regelmäßig digitale, konto- und walletbasierte
Zahlungsmethoden, wenn sie online einkaufen
In der EU setzen sich "Pay by Bank"-Zahlungen in Echtzeit immer weiter durch.
Die Instant Payments Regulation schreibt vor, dass Zahlungsdienstleister ab
Oktober Zahlungen nicht nur in Echtzeit empfangen, sondern auch das Senden ohne
Zusatzgebühren ermöglichen müssen. Vor diesem Hintergrund hat Brite Payments (ht
tps://britepayments.com/?utm_source=referral&utm_medium=press-website&utm_conten
t=&utm_campaign=online-payment-trends-report-2025) , ein führender europäischer
Anbieter für Pay-By-Bank, gemeinsam mit YouGov eine Studie durchgeführt, um
Online Payment Trends und Verbraucherpräferenzen in Deutschland zu ermitteln.
Die Ergebnisse des Online Payment Trends Reports 2025 (https://britepayments.com
/de/online-payment-trends/?utm_source=referral&utm_medium=pr%5B%E2%80%A6%5D&utm_
content=&utm_campaign=online-payment-trends-report-2025) zeigen: Die Deutschen
sind offen für neue Zahlungsmittel und setzen bei ihrer Wahl besonders stark auf
Sicherheit. Außerdem legen sie einen immer größeren Fokus auf Geschwindigkeit,
gerade was Rückerstattungen angeht.
Bewusste Entscheidung für Online-Zahlungsmittel: Sicherheit geht vor Gewohnheit
Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Pay by Bank sich als ernstzunehmende
Alternative im Online-Zahlungsverkehr etabliert. Bereits 37 Prozent der
Verbraucher:innen nutzen diese Methode mindestens einmal im Monat, was sie auf
Augenhöhe mit Kreditkarten bringt. Doch während nur ein gutes Drittel (36
Prozent) angibt, Pay by Bank nie zu nutzen, liegt dieser Wert bei Kreditkarten
mit 43,5 Prozent deutlich höher. Pay by Bank-Zahlungsmethoden werden immer
häufiger in deutsche Checkouts integriert. Verbraucher:innen zahlen dabei direkt
im Checkout über ihr Bankkonto - ganz ohne zusätzliche Registrierung. Die
zugrunde liegende Open-Banking-Technologie ermöglicht Echtzeit-Zahlungen und
reduziert Kosten für Händler, da Transaktionen direkt von Konto zu Konto
erfolgen - mit voller Kontrolle und ohne hohe Kreditkartenprovisionen.
Insgesamt setzen sich digitale Zahlungsmittel weiter durch. In der aktuellen
Befragung führen digitale Wallets mit 57 Prozent regelmäßiger Nutzung die
