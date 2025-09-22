    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsYougov AktievorwärtsNachrichten zu Yougov

    Neue Studie

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit sind treibende Faktoren bei der Wahl des Onlinezahlungsmittels (FOTO)

    Stockholm (ots) -

    - 56,4 Prozent der deutschen Verbraucher:innen nennen Sicherheit als wichtigstes
    Kriterium bei der Wahl einer Zahlungsmethode
    - Die Bekanntheit von Pay by Bank steigt in der deutschen Bevölkerung von 66,9
    Prozent (2024) auf 72,4 Prozent (2025)
    - 63 Prozent der Gen Z nutzen regelmäßig digitale, konto- und walletbasierte
    Zahlungsmethoden, wenn sie online einkaufen

    In der EU setzen sich "Pay by Bank"-Zahlungen in Echtzeit immer weiter durch.
    Die Instant Payments Regulation schreibt vor, dass Zahlungsdienstleister ab
    Oktober Zahlungen nicht nur in Echtzeit empfangen, sondern auch das Senden ohne
    Zusatzgebühren ermöglichen müssen. Vor diesem Hintergrund hat Brite Payments (ht
    tps://britepayments.com/?utm_source=referral&utm_medium=press-website&utm_conten
    t=&utm_campaign=online-payment-trends-report-2025) , ein führender europäischer
    Anbieter für Pay-By-Bank, gemeinsam mit YouGov eine Studie durchgeführt, um
    Online Payment Trends und Verbraucherpräferenzen in Deutschland zu ermitteln.
    Die Ergebnisse des Online Payment Trends Reports 2025 (https://britepayments.com
    /de/online-payment-trends/?utm_source=referral&utm_medium=pr%5B%E2%80%A6%5D&utm_
    content=&utm_campaign=online-payment-trends-report-2025) zeigen: Die Deutschen
    sind offen für neue Zahlungsmittel und setzen bei ihrer Wahl besonders stark auf
    Sicherheit. Außerdem legen sie einen immer größeren Fokus auf Geschwindigkeit,
    gerade was Rückerstattungen angeht.

    Bewusste Entscheidung für Online-Zahlungsmittel: Sicherheit geht vor Gewohnheit

    Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Pay by Bank sich als ernstzunehmende
    Alternative im Online-Zahlungsverkehr etabliert. Bereits 37 Prozent der
    Verbraucher:innen nutzen diese Methode mindestens einmal im Monat, was sie auf
    Augenhöhe mit Kreditkarten bringt. Doch während nur ein gutes Drittel (36
    Prozent) angibt, Pay by Bank nie zu nutzen, liegt dieser Wert bei Kreditkarten
    mit 43,5 Prozent deutlich höher. Pay by Bank-Zahlungsmethoden werden immer
    häufiger in deutsche Checkouts integriert. Verbraucher:innen zahlen dabei direkt
    im Checkout über ihr Bankkonto - ganz ohne zusätzliche Registrierung. Die
    zugrunde liegende Open-Banking-Technologie ermöglicht Echtzeit-Zahlungen und
    reduziert Kosten für Händler, da Transaktionen direkt von Konto zu Konto
    erfolgen - mit voller Kontrolle und ohne hohe Kreditkartenprovisionen.

    Insgesamt setzen sich digitale Zahlungsmittel weiter durch. In der aktuellen
    Befragung führen digitale Wallets mit 57 Prozent regelmäßiger Nutzung die
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Studie Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit sind treibende Faktoren bei der Wahl des Onlinezahlungsmittels (FOTO) - 56,4 Prozent der deutschen Verbraucher:innen nennen Sicherheit als wichtigstes Kriterium bei der Wahl einer Zahlungsmethode - Die Bekanntheit von Pay by Bank steigt in der deutschen Bevölkerung von 66,9 Prozent (2024) auf 72,4 Prozent (2025) - …