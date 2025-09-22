Verbio SE: Dividendenstopp 2024/25 – Was Anleger wissen müssen!
Verbio SE setzt die Dividende aus, um Liquidität zu sichern und bleibt seiner nachhaltigen Finanzpolitik treu.
Foto: Christophe Gateau - dpa
- Der Aufsichtsrat und Vorstand der Verbio SE haben beschlossen, für das Geschäftsjahr 2024/25 keine Dividende vorzuschlagen.
- Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit der politischen Aussetzung der Überhangsübertragung der THG-Quote für 2025 und 2026, wodurch ca. EUR 100 Mio. im Vorratsvermögen gebunden bleiben.
- Die Dividendenaussetzung soll die Liquidität des Unternehmens stärken und einen hohen Quotenbestand bis 2027 ermöglichen.
- Verbio SE verfolgt weiterhin eine vorsichtige Finanzpolitik, um finanziellen Spielraum und Flexibilität zu gewährleisten.
- Verbio SE ist ein Unternehmen, das Biomasse in klimafreundliche Kraftstoffe, grüne Energie und erneuerbare Produkte umwandelt und beschäftigt über 1.400 Mitarbeitende weltweit.
- Die Verbio-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz GJ 2024/2025, bei Verbio ist am 25.09.2025.
Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,830EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,09 % im Minus.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,820EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
-3,22 %
+11,29 %
+10,85 %
-2,71 %
-25,29 %
-81,34 %
-38,45 %
+152,15 %
-36,29 %
