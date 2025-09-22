    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio
    Verbio SE: Dividendenstopp 2024/25 – Was Anleger wissen müssen!

    Verbio SE setzt die Dividende aus, um Liquidität zu sichern und bleibt seiner nachhaltigen Finanzpolitik treu.

    Foto: Christophe Gateau - dpa
    • Der Aufsichtsrat und Vorstand der Verbio SE haben beschlossen, für das Geschäftsjahr 2024/25 keine Dividende vorzuschlagen.
    • Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit der politischen Aussetzung der Überhangsübertragung der THG-Quote für 2025 und 2026, wodurch ca. EUR 100 Mio. im Vorratsvermögen gebunden bleiben.
    • Die Dividendenaussetzung soll die Liquidität des Unternehmens stärken und einen hohen Quotenbestand bis 2027 ermöglichen.
    • Verbio SE verfolgt weiterhin eine vorsichtige Finanzpolitik, um finanziellen Spielraum und Flexibilität zu gewährleisten.
    • Verbio SE ist ein Unternehmen, das Biomasse in klimafreundliche Kraftstoffe, grüne Energie und erneuerbare Produkte umwandelt und beschäftigt über 1.400 Mitarbeitende weltweit.
    • Die Verbio-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

    Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz GJ 2024/2025, bei Verbio ist am 25.09.2025.

    Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,830EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,09 % im Minus.
    19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,820EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.


    Verbio

    -3,22 %
    +11,29 %
    +10,85 %
    -2,71 %
    -25,29 %
    -81,34 %
    -38,45 %
    +152,15 %
    -36,29 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W





