    Deutschlands erstes messbares und händlerübergreifendes In-Store Retail Media Netzwerk startet (FOTO)

    Hamburg (ots) - RTG und Cyreen bündeln Handelskompetenz und Technologie für
    messbare Werbung am Point of Sale.

    Werbung im stationären Handel wird digital messbar: Mit "RTG Media" startet das
    erste messbare und händlerübergreifende In-Store Retail Media Netzwerk in
    Deutschland. Technologisch ausgestattet von Cyreen, führender Anbieter für
    datenbasierte In-Store Werbemessung, entsteht innerhalb der RTG ein neues
    Werbeformat, das am Point of Sale Reichweite, Daten und Insights vereint.

    Messbare Werbung im Markt

    Bis April 2026 entsteht ein Inventar von über 800 messbaren Bildschirmen in
    frequenzstarken Lebensmittelmärkten mit bundesweiter Abdeckung. Die von Cyreen
    entwickelte Technologie überträgt die Logik digitaler Cookies auf den
    stationären Handel - vollständig DSGVO-konform. Kundenbewegungen werden an
    intelligenten Bildschirmen erfasst und mit realen anonymen Kassenbons verknüpft.
    Damit lässt sich erstmals die Wirkung von Werbekontakten auf tatsächliche
    Kaufentscheidungen belegen. Kampagnen können so präzise ausgewertet werden - von
    Conversion Rate Entwicklungen, bis zu klar messbare Verkaufseffekten.

    Das Netzwerk bietet mehrere Besonderheiten: Die Bildschirme arbeiten mit Ton und
    sorgen so für zusätzliche Aufmerksamkeit im Markt. Sie reagieren auf Bewegung
    und spielen Spots nur dann aus, wenn sich Kunden nähern - das reduziert
    Streuverluste deutlich. Hinzu kommt eine präzise Erfolgsmessung, die über ein
    interaktives Dashboard verfügbar ist. Durch Nutzung der erhobenen Datensätze
    können Kampagnen wirkungsoptimiert ausgespielt werden. Damit erreicht In-Store
    Retail Media erstmals das Messniveau digitaler Kanäle - ein Durchbruch für den
    stationären Handel. "Wir schaffen gemeinsam mit der RTG ein Retail Media
    Netzwerk, das datenbasierte Werbung und deren Messbarkeit im stationären Handel
    auf ein neues Niveau hebt.", sagt Ciril Hofmann, Geschäftsführer Cyreen.

    Bundesweite Abdeckung durch Unternehmensverbund

    "Retail Media wächst rasant. Mit 'RTG Media' bringen wir relevante Werbung,
    Reichweite und reale Kaufdaten zusammen - zum Nutzen für unsere Kunden, Händler
    und Marken," ist Dirk Jung, RTG, überzeugt.

    Erste Kampagnen werden bereits ab dem 1. Quartal 2026 ausgestrahlt. Zum Netzwerk
    gehören die Händler Globus, Bartels-Langness, Bünting, Netto ApS und Kaes. Mit
    über 500 Millionen kontaktbasierten Impressionen pro Jahr bietet "RTG Media"
    Marken eine neue Dimension von Retail Media: reichweitenstark, datengestützt und
    vollständig messbar.

    Über RTG

    Die RTG Retail Trade Group GmbH ist eine Handelskooperation der
    traditionsreichen Unternehmen Rossmann, GLOBUS, Bartels-Langness, Bünting, Netto
    Aps, tegut ..., Klaas & Kock und Georg Jos. Kaes.

    Ziel des Zusammenschlusses ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der
    Partner, indem sie individuelle Stärken in der RTG gemeinsam bündeln. Dazu
    gehören neben einem gemeinsamen Einkauf für Food FMCG und Non Food auch weitere
    Funktionsbereiche, wie der Technische Einkauf, das Supply Chain Management sowie
    das Marketing.

    Die acht Handelsunternehmen der RTG mit insgesamt 109.000 Mitarbeitenden
    vertreten bundesweit rund 569 SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte, 2.231
    Drogeriemärkte, 6 C+C Märkte sowie über 764 Supermärkte und Discounter und
    versorgen täglich mit ihren Produkten eine Gesamtverkaufsfläche von 5 Millionen
    Quadratmetern.

    Über Cyreen

    Cyreen ist auf die Entwicklung von neuartigen, hochwirksamen In-Store Retail
    Media Lösungen im stationären Handel spezialisiert. Mit Cyreen´s C.A.P.-System,
    einem intelligenten Smart-Screen-Netzwerk mit integrierter
    Werbewirkungstechnologie, konnte der anerkannte Beweis erbracht werden, dass
    bisherige USPs von Online-Medien einfach, effektiv und effizient für den
    In-Store Retail Media Markt nutzbar gemacht werden können. Als wegweisend - in
    2021 von der EU-Kommission ausgezeichnet - galt hierbei in Expertenkreisen auch
    die für C.A.P. entwickelte Referenzierungsmethodik sowie sein Daten- und
    Verbraucherschutzkonzept.

    Pressekontakt:

    RTG Retail Trade Group GmbH
    Matthias Kuhlmann
    Tasköprüstraße 1
    22761 Hamburg
    Tel.: +49 (40) 325 122-60
    E-Mail: mailto:sandra.reinert@rtgroup.de
    http://www.RTGroup.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131027/6122870
    OTS: RTG Retail Trade Group GmbH


