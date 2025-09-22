Internationale Ärzte besuchen den Hauptsitz von Smartee und geben Einblicke in die Kieferorthopädie der nächsten Generation

SHANGHAI, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology empfing eine Delegation von Kieferorthopädie-Spezialisten aus Europa und Asien in seinem Hauptsitz und seinen digitalen Produktionsanlagen in Shanghai. Der Besuch umfasste Vorträge über fortschrittliche Unterkieferrepositionierung, klinische Besichtigungen und kulturellen Austausch und verdeutlichte, wie die Innovationen von Smartee – von Lösungen zur Unterkieferrepositionierung bis hin zu kieferorthopädischen Systemen für Kinder – die kieferorthopädische Versorgung der nächsten Generation prägen.

Während einer akademischen Sitzung im Hauptsitz von Smartee befassten sich Gastärzte mit dem GS-Protokoll zur Unterkieferrepositionierung – einem auf Clear Alignern basierenden Ansatz zur Behandlung von skelettalen Klasse-II-Fällen.

Dr. Camilla Molinari aus Italien beschrieb ihre Erfahrungen mit der Anwendung von Smartee-Lösungen und deren klinische Auswirkungen:

„Ich habe vor fast eineinhalb Jahren begonnen, die transparenten Aligner-Produkte von Smartee GS zu verwenden, insbesondere die Modelle S8-SGTB und S8-SGHB. GS hat meine Art der Behandlung von Tiefbissfällen und insbesondere von Klasse-II-Malokklusionen verändert. Es hat nicht nur die Art und Weise verändert, wie wir Fälle diagnostizieren und planen, sondern auch, wie wir aus technologischer und biomechanischer Perspektive über Kieferorthopädie denken."

Lösungen für Kinder und Jugendliche: Wachstumsorientierte Behandlung mit ansprechendem Design

Ein weiterer Schwerpunkt des Besuchs war die Behandlung wachsender Patienten. Dr. Erica Barina aus Italien hob sowohl den klinischen als auch den emotionalen Wert von Smartee Teen hervor:

„Als Expertin für Kieferorthopädie habe ich verschiedene Marken ausprobiert, aber Smartee Teen ist einzigartig. Die Verbindung zu Disney motiviert die Kinder und unterstützt ihre Mitarbeit. Klinisch gesehen geht Smartee Teen über zahn- und alveoläre Probleme hinaus und unterstützt die Skeletttherapie – beispielsweise können wir die Zahnschiene mit einer Gesichtsmaske kombinieren, wodurch die Behandlung früher beginnen kann."

Dr. Kurupin aus Thailand teilte diese Begeisterung:

„Zwei meiner Patienten entschieden sich für die Elsa-Version und waren sofort begeistert. Kinder und Eltern sind begeistert, sobald sie das Paket sehen. Da sie Freude daran haben, ist die Zusammenarbeit wesentlich besser. Die ansprechende Verpackung macht wirklich einen Unterschied."

Brücken bauen durch Innovation und Kultur

Neben Fachvorträgen besuchte die Delegation das Produktionszentrum von Smartee und erlebte Aspekte der Kultur Shanghais, was verdeutlichte, wie der internationale Dialog die Entwicklung der kieferorthopädischen Versorgung fördert.

Smartee wird weiterhin mit Ärzten auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und digitale, patientenorientierte kieferorthopädische Lösungen entwickeln, die die Behandlungseffizienz, die Vorhersagbarkeit und den Komfort für alle Altersgruppen verbessern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2776395/International_Doctors_Visiting_Smartee_Denti_Technology_HQ.jpg

