    innen bei VISION.A: KI-Turbo für die Apotheke

    Berlin (ots) - Der 30. September 2025 steht ganz im Zeichen von Apotheke und
    Arzneimittelversorgung. Bei der Zukunftskonferenz VISION.A werden
    Top-Speaker:innen die Kraft der KI für Pharma & Apotheke in den Fokus rücken.
    Zugesagt haben u.a. BMG-Staatssekretär Dr. Georg Kippels, Vorsitzender der
    Geschäftsführung der gematik GmbH Dr. Florian Fuhrmann und
    Universitätsprofessorin für Digitale Medizin und Interoperabilität Prof. Dr.
    med. Sylvia Thun (Charité) und viele weitere Expert:innen, die die Chancen und
    Risiken betrachten. Feierlich wird es dann am Abend bei der 10. Verleihung der
    VISION.A Awards im Wintergarten Varieté.

    Nach der Rede von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken auf dem Deutschen
    Apothekertag ist klar: Es gibt zwar Chancen für die Vor-Ort-Apotheken;
    allerdings steht die GKV-Finanzierung des Leistungsspektrums auf tönernen Füßen.
    Der Kosten- und der Innovationsdruck in den Apotheken ist höher denn je. Und
    Künstliche Intelligenz wird ein Turbo sein für die Weiterentwicklung der
    Arzneimittelversorgung und der Apotheken.

    Während die einen auf eine überfällige Reform der Vergütung hoffen, setzen
    andere auf neue Wege: unkonventionell, pragmatisch und zunehmend digital. Eine
    Schlüsselrolle könnte dabei KI übernehmen. Nicht als Ersatz für Apotheker:innen,
    PTA oder PKA, sondern als Werkzeug im digitalen Wettbewerb, zur Entlastung und
    Effizienzsteigerung - im Backoffice ebenso wie in der Beratung.

    Doch wohin führt dieser Weg? Bleibt die KI-unterstützte Apotheke ein
    heilberuflicher Anker im Gesundheitssystem? Oder entwickelt sie sich zunehmend
    zu einem rein betriebswirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen? Fest steht: Die
    Zukunft der Offizin liegt in den Händen jener, die bereit sind, sie
    mitzugestalten - mutig, reflektiert und mit offenem Blick für die Chancen
    moderner Technologien. Der KI-Turbo für die Apotheke - VISION.A widmet sich auch
    2025 einem der zentralen Herausforderungen der Apotheke von morgen.

    "Wir haben wieder ein tolles Line-Up aufgestellt. Uns geht es dabei um
    verschiedene Perspektiven. Und dazu zählt neben der Sicht aus der Apotheke
    insbesondere der Blick über den Tellerrand. In nur vier Stunden liefern wir ein
    unfassbar dichtes Programm", sagt Tom Bellartz, Initiator von VISION.A und CEO
    der ELPATO Medien GmbH, Berlin.

    Ebenfalls nebenBMG-Staatssekretär Dr. Georg Kippels, Vorsitzender der
    Geschäftsführung der gematik GmbH Dr. Florian Fuhrmann und
    Universitätsprofessorin für Digitale Medizin und Interoperabilität Prof. Dr.
    med. Sylvia Thun (Charité) mit an Bord: Dr. Amir Reza Ashraf (Universität
    Pecs/Ungarn), Jürgen Hirsch (Qyte Software & Solutions GmbH), Dr. Philipp
    Hoffmann (Dr. Hoffmann-Apotheken), Dr. Martin Schwarz (SARTICON & OTC Cube), Ulf
    Hönick (CGM LAUER), Tobias Schwaiger (WEFRA LIFE Solutions GmbH), Markus
    Diekmann (Sanicare Apotheke).

    Im Anschluss an die Konferenz werden abends im Wintergarten Varieté in Berlin
    zum 10. Mal die VISION.A Awards verliehen - powered by ARZ Haan, APOTHEKE ADHOC,
    PTA IN LOVE und APOTHEKENTOUR. Die achtköpfige Jury hat aus mehr als 110
    Einreichungen eine Shortlist mit 59 Projekten in acht Kategorien erstellt - so
    viele Bewerbungen wie nie zuvor.

    Die Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme an Konferenz und Awardverleihung ist
    noch möglich unter https://vision.apotheke-adhoc.de/ . (Tickets solange der
    Vorrat reicht.) Dort finden sich auch weitere Informationen zur Veranstaltung.
    Die Konferenz wird kostenfrei bei APOTHEKE ADHOC live gestreamt.

    Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden
    Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt
    im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen
    Kommunikation und Live-Events.

    Pressekontakt:

    VISION.A / ELPATO
    Sophie Tribula
    Franz-Ehrlich-Straße 12
    12489 Berlin
    Telefon: 030 - 802080500
    Internet: vision.apotheke-adhoc.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/138537/6122881
    OTS: VISION.A




