innen bei VISION.A: KI-Turbo für die Apotheke
Berlin (ots) - Der 30. September 2025 steht ganz im Zeichen von Apotheke und
Arzneimittelversorgung. Bei der Zukunftskonferenz VISION.A werden
Top-Speaker:innen die Kraft der KI für Pharma & Apotheke in den Fokus rücken.
Zugesagt haben u.a. BMG-Staatssekretär Dr. Georg Kippels, Vorsitzender der
Geschäftsführung der gematik GmbH Dr. Florian Fuhrmann und
Universitätsprofessorin für Digitale Medizin und Interoperabilität Prof. Dr.
med. Sylvia Thun (Charité) und viele weitere Expert:innen, die die Chancen und
Risiken betrachten. Feierlich wird es dann am Abend bei der 10. Verleihung der
VISION.A Awards im Wintergarten Varieté.
Nach der Rede von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken auf dem Deutschen
Apothekertag ist klar: Es gibt zwar Chancen für die Vor-Ort-Apotheken;
allerdings steht die GKV-Finanzierung des Leistungsspektrums auf tönernen Füßen.
Der Kosten- und der Innovationsdruck in den Apotheken ist höher denn je. Und
Künstliche Intelligenz wird ein Turbo sein für die Weiterentwicklung der
Arzneimittelversorgung und der Apotheken.
Während die einen auf eine überfällige Reform der Vergütung hoffen, setzen
andere auf neue Wege: unkonventionell, pragmatisch und zunehmend digital. Eine
Schlüsselrolle könnte dabei KI übernehmen. Nicht als Ersatz für Apotheker:innen,
PTA oder PKA, sondern als Werkzeug im digitalen Wettbewerb, zur Entlastung und
Effizienzsteigerung - im Backoffice ebenso wie in der Beratung.
Doch wohin führt dieser Weg? Bleibt die KI-unterstützte Apotheke ein
heilberuflicher Anker im Gesundheitssystem? Oder entwickelt sie sich zunehmend
zu einem rein betriebswirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen? Fest steht: Die
Zukunft der Offizin liegt in den Händen jener, die bereit sind, sie
mitzugestalten - mutig, reflektiert und mit offenem Blick für die Chancen
moderner Technologien. Der KI-Turbo für die Apotheke - VISION.A widmet sich auch
2025 einem der zentralen Herausforderungen der Apotheke von morgen.
"Wir haben wieder ein tolles Line-Up aufgestellt. Uns geht es dabei um
verschiedene Perspektiven. Und dazu zählt neben der Sicht aus der Apotheke
insbesondere der Blick über den Tellerrand. In nur vier Stunden liefern wir ein
unfassbar dichtes Programm", sagt Tom Bellartz, Initiator von VISION.A und CEO
der ELPATO Medien GmbH, Berlin.
