Wasserfilter Icon Pro von Coway erhält Auszeichnung bei den IDEA Design Awards 2025
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -
- Das innovative Vollbild-LCD-Display des Icon Pro Wasserreinigers bietet mehr
Komfort und eine intuitive Steuerung
- Dieses Jahr wurde Coway zum 16. Mal in Folge mit dem IDEA Award ausgezeichnet
und unterstreicht damit seine weltweite Pionierrolle beim Design
Coway Co., Ltd, die "Best Life Solution Company", gab bekannt, dass ihr Icon Pro
Wasserreiniger bei den International Design Excellence Awards 2025 (IDEA)
ausgezeichnet wurde. Damit wird das Unternehmen bereits im 16. Jahr in Folge
gewürdigt.
