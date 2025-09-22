    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIcon AktievorwärtsNachrichten zu Icon
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wasserfilter Icon Pro von Coway erhält Auszeichnung bei den IDEA Design Awards 2025

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -

    - Das innovative Vollbild-LCD-Display des Icon Pro Wasserreinigers bietet mehr
    Komfort und eine intuitive Steuerung
    - Dieses Jahr wurde Coway zum 16. Mal in Folge mit dem IDEA Award ausgezeichnet
    und unterstreicht damit seine weltweite Pionierrolle beim Design

    Coway Co., Ltd, die "Best Life Solution Company", gab bekannt, dass ihr Icon Pro
    Wasserreiniger bei den International Design Excellence Awards 2025 (IDEA)
    ausgezeichnet wurde. Damit wird das Unternehmen bereits im 16. Jahr in Folge
    gewürdigt.

    IDEA wird von der Industrial Designers Society of America (IDSA) ausgerichtet
    und zählt neben dem deutschen iF Design Award und den Red Dot Design Awards zu
    den angesehensten Designpreisen weltweit.

    Der preisgekrönte Icon Pro Water Purifier bietet ein Vollbild-Touch-LCD-Display,
    das eine intuitive und interaktive Benutzererfahrung ermöglicht. Dieses moderne
    Display liefert Informationen in Echtzeit und ermöglicht dem Benutzer die
    einfache Steuerung detaillierter Reinigungsfunktionen, was bei herkömmlichen
    Modellen mit Tasten nur schwer möglich war.

    Der Rezeptmodus des Icon Pro Wasserfilters stellt automatisch die optimale
    Wassertemperatur, -menge und -ausgabemethode entsprechend den
    Nutzungsanforderungen ein. Sein Display zeigt alle Systemaktualisierungen und
    Wartungsmeldungen an. Wird ein Problem erkannt, bietet der Reiniger eine
    schrittweise Anleitung zur Fehlerbehebung. Beim Filter- und Patronenwechsel
    erkennen eingebaute Sensoren die Bewegungen des Benutzers und bieten Video- und
    Audioanweisungen, wodurch die Wartung erheblich erleichtert wird.

    Der Icon Pro Wasserfilter von Coway zeichnet sich durch Stil und Funktionalität
    aus und wird für sein elegantes, modernes Design gelobt, das zu jeder
    Kücheneinrichtung passt. Es ist in fünf Farben erhältlich - Pebble Black,
    Porcelain White, Bronze Beige, Icy Blue und Iron Silver - und bietet
    Verbrauchern eine Vielzahl von Optionen, die ihren Vorlieben und ihrem
    Einrichtungsstil entsprechen.

    Jin Sang Hwang, Leiter des Design Lab von Coway, erklärt: "Der Icon Pro
    Wasserfilter ist ein innovatives Produkt, das intelligente Funktionen mit
    raffiniertem Design über sein intuitives Touchscreen-Display kombiniert. Auch in
    Zukunft werden wir die Grenzen des Designs und der Innovation verschieben, um
    unseren Kunden noch mehr einzigartige Erlebnisse zu bieten."

    Informationen zu Coway Co., Ltd.

    Coway, die "Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist
    ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde
    Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie
    Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler
    macht. BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens will die
    Lebensqualität durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel verbessern. Seit
    seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung,
    Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der
    Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das
    Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der
    häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und
    Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine
    Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das
    Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, und
    Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Im Jahr 2025
    brachte das Unternehmen Coway Life Solution auf den Markt, eine
    Premium-Plattform für die Altenpflege, die personalisierte Pflegelösungen für
    verschiedene Lebensphasen anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter
    https://coway.com/ oder http://newsroom.coway.com/ .

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2777128/1758257790682.jpg

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wasserfi
    lter-icon-pro-von-coway-erhalt-auszeichnung-bei-den-idea-design-awards-2025-3025
    62972.html

    Pressekontakt:

    Sein Oh,
    Global PR Manager,
    seinoh@coway.com,
    82-10-9592-9502

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155031/6122886
    OTS: Coway Co., Ltd.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wasserfilter Icon Pro von Coway erhält Auszeichnung bei den IDEA Design Awards 2025 - Das innovative Vollbild-LCD-Display des Icon Pro Wasserreinigers bietet mehr Komfort und eine intuitive Steuerung - Dieses Jahr wurde Coway zum 16. Mal in Folge mit dem IDEA Award ausgezeichnet und unterstreicht damit seine weltweite …