Wasserfilter Icon Pro von Coway erhält Auszeichnung bei den IDEA Design Awards 2025

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Das innovative Vollbild-LCD-Display des Icon Pro Wasserreinigers bietet mehr

Komfort und eine intuitive Steuerung

- Dieses Jahr wurde Coway zum 16. Mal in Folge mit dem IDEA Award ausgezeichnet

und unterstreicht damit seine weltweite Pionierrolle beim Design



Coway Co., Ltd, die "Best Life Solution Company", gab bekannt, dass ihr Icon Pro

Wasserreiniger bei den International Design Excellence Awards 2025 (IDEA)

ausgezeichnet wurde. Damit wird das Unternehmen bereits im 16. Jahr in Folge

gewürdigt.





IDEA wird von der Industrial Designers Society of America (IDSA) ausgerichtetund zählt neben dem deutschen iF Design Award und den Red Dot Design Awards zuden angesehensten Designpreisen weltweit.Der preisgekrönte Icon Pro Water Purifier bietet ein Vollbild-Touch-LCD-Display,das eine intuitive und interaktive Benutzererfahrung ermöglicht. Dieses moderneDisplay liefert Informationen in Echtzeit und ermöglicht dem Benutzer dieeinfache Steuerung detaillierter Reinigungsfunktionen, was bei herkömmlichenModellen mit Tasten nur schwer möglich war.Der Rezeptmodus des Icon Pro Wasserfilters stellt automatisch die optimaleWassertemperatur, -menge und -ausgabemethode entsprechend denNutzungsanforderungen ein. Sein Display zeigt alle Systemaktualisierungen undWartungsmeldungen an. Wird ein Problem erkannt, bietet der Reiniger eineschrittweise Anleitung zur Fehlerbehebung. Beim Filter- und Patronenwechselerkennen eingebaute Sensoren die Bewegungen des Benutzers und bieten Video- undAudioanweisungen, wodurch die Wartung erheblich erleichtert wird.Der Icon Pro Wasserfilter von Coway zeichnet sich durch Stil und Funktionalitätaus und wird für sein elegantes, modernes Design gelobt, das zu jederKücheneinrichtung passt. Es ist in fünf Farben erhältlich - Pebble Black,Porcelain White, Bronze Beige, Icy Blue und Iron Silver - und bietetVerbrauchern eine Vielzahl von Optionen, die ihren Vorlieben und ihremEinrichtungsstil entsprechen.Jin Sang Hwang, Leiter des Design Lab von Coway, erklärt: "Der Icon ProWasserfilter ist ein innovatives Produkt, das intelligente Funktionen mitraffiniertem Design über sein intuitives Touchscreen-Display kombiniert. Auch inZukunft werden wir die Grenzen des Designs und der Innovation verschieben, umunseren Kunden noch mehr einzigartige Erlebnisse zu bieten."Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, die "Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und istein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsförderndeUmgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wieWasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortablermacht. BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens will dieLebensqualität durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel verbessern. Seitseiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung,Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in derBranche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. DasUnternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich derhäuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit undMarkenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seineInnovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und dasAuslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, undEuropa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Im Jahr 2025brachte das Unternehmen Coway Life Solution auf den Markt, einePremium-Plattform für die Altenpflege, die personalisierte Pflegelösungen fürverschiedene Lebensphasen anbietet. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://coway.com/ oder http://newsroom.coway.com/ .