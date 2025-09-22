Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.729,98USD pro Feinunze und notiert damit +1,22 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 43,83USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,70 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,53USD und verzeichnet ein Minus von -0,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,22USD und verzeichnet ein Minus von -0,23 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.176,50 USD +2,17 % Platin 1.414,00 USD +0,68 % Kupfer London Rolling 9.999,24 USD -0,20 % Aluminium 2.648,96 PKT -0,70 % Erdgas 3,112 USD +7,77 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +7,77 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 22.09.25, 17:29 Uhr.