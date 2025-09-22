Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.09.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.729,98USD pro Feinunze und notiert damit +1,22 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 43,83USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,70 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,53USD und verzeichnet ein Minus von -0,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,22USD und verzeichnet ein Minus von -0,23 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.176,50USD
|+2,17 %
|Platin
|1.414,00USD
|+0,68 %
|Kupfer London Rolling
|9.999,24USD
|-0,20 %
|Aluminium
|2.648,96PKT
|-0,70 %
|Erdgas
|3,112USD
|+7,77 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +7,77 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 22.09.25, 17:29 Uhr.