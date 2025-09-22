    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 23. September 2025

    • Tui Buchungsupdate um 08:00 Uhr in Deutschland.
    • HCOB Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleistungen.
    • BGH entscheidet über Verbraucheransprüche zu Zinsen.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. September 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 DEU: Tui Buchungsupdate

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:15 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:00 ESP: Handelsbilanz 7/25
    10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH entscheidet über Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen

    10:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über die Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart

    11:00 DEU: Eröffnung 14. Ostdeutsches Energieforum (bis 24.09.) °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
