    Deutsche Anleihen

    Leichte Kursgewinne - Italien nach oben gestuft

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen leicht gestiegen.
    • Euro-Bund-Future bei 128,24 Punkten, +0,03%.
    • Französische Anleihen erneut herabgestuft, Nervosität.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag geringfügig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,03 Prozent auf 128,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,75 Prozent.

    Es standen am Montag keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe auf dem Kalender. Die Kursausschläge hielten sich angesichts mangelnder Impulse in Grenzen. Italienische Staatsanleihen bewegten sich nach der Hochstufung der Kreditwürdigkeit um eine Note durch die Ratingagentur Fitch wenig. Italienische Anleihen hatten sich zuletzt stärker entwickelt als andere Anleihen aus der Eurozone.

    Die Kreditwürdigkeit französischer Staatsanleihen wurde hingegen erneut gesenkt. Dieses Mal kappte die Ratingagentur DBRS die Bonitätsnote um eine Stufe. Die Nervosität mit Blick auf französische Staatsanleihen dürfte nach Einschätzung der Dekabank zunehmen, nachdem zuvor bereits Moody's die Kreditwürdigkeit gesenkt hatte. Frankreichs neuer Premier Sébastien Lecornu arbeitet an einem neuen Aufschlag für einen Sparhaushalt. Noch ist sehr wenig darüber bekannt, an welchen Stellen der neue Regierungschef sparen will./jsl/stw




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
