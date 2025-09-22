Leichte Kursgewinne - Italien nach oben gestuft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag geringfügig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,03 Prozent auf 128,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,75 Prozent.

Es standen am Montag keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe auf dem Kalender. Die Kursausschläge hielten sich angesichts mangelnder Impulse in Grenzen. Italienische Staatsanleihen bewegten sich nach der Hochstufung der Kreditwürdigkeit um eine Note durch die Ratingagentur Fitch wenig. Italienische Anleihen hatten sich zuletzt stärker entwickelt als andere Anleihen aus der Eurozone.