Deutsche Anleihen
Leichte Kursgewinne - Italien nach oben gestuft
- Kurse deutscher Staatsanleihen leicht gestiegen.
- Euro-Bund-Future bei 128,24 Punkten, +0,03%.
- Französische Anleihen erneut herabgestuft, Nervosität.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag geringfügig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,03 Prozent auf 128,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,75 Prozent.
Es standen am Montag keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe auf dem Kalender. Die Kursausschläge hielten sich angesichts mangelnder Impulse in Grenzen. Italienische Staatsanleihen bewegten sich nach der Hochstufung der Kreditwürdigkeit um eine Note durch die Ratingagentur Fitch wenig. Italienische Anleihen hatten sich zuletzt stärker entwickelt als andere Anleihen aus der Eurozone.
Die Kreditwürdigkeit französischer Staatsanleihen wurde hingegen erneut gesenkt. Dieses Mal kappte die Ratingagentur DBRS die Bonitätsnote um eine Stufe. Die Nervosität mit Blick auf französische Staatsanleihen dürfte nach Einschätzung der Dekabank zunehmen, nachdem zuvor bereits Moody's die Kreditwürdigkeit gesenkt hatte. Frankreichs neuer Premier Sébastien Lecornu arbeitet an einem neuen Aufschlag für einen Sparhaushalt. Noch ist sehr wenig darüber bekannt, an welchen Stellen der neue Regierungschef sparen will./jsl/stw
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
Bild: 24500_20250121085607_Government Bond 10y Forecast 20252026
https://tradingeconomics.com/forecast/government-bond-10y