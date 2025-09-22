    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    DZ BANK stuft Stellantis auf 'Verkaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Stellantis auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 6,75 Euro belassen. Die Aktie des Autokonzerns verlasse den europäischen Leitindex EuroStoxx 50 , nachdem Stellantis zuletzt deutliche Wettbewerbsnachteile erlitten habe, schrieb Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Unternehmenschef setze auf eine verstärkte Rückkehr von Verbrennern in den USA. Volkert sieht aber auch deutlichen Restrukturierungsbedarf in Europa./niw/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:48 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:55 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Matthias Volkert
    Analysiertes Unternehmen: Stellantis
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



