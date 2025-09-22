DZ BANK stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 308 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung verschlechtere sich zwar im Vergleich zu den "goldenen Jahren" 2023 und 2024, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotzdem bleibe es aber auf attraktivem Niveau. Hannover Rück könne auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld seinen Gewinn weiter steigern. Nach dem jüngsten Kursrückgang sieht Wenzel eine Einstiegschance./rob/niw/menVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 245,4EUR auf Tradegate (22. September 2025, 17:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



