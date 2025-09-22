Aktien Frankfurt Schluss
Dax konsolidiert weiter - Autowerte sacken ab
- Dax fiel um 0,48% auf 23.527,05 Punkte.
- Gewinnwarnungen in der Autobranche belasten Markt.
- Anleger warten auf mögliche Herbstkorrektur.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer etwas schwächeren Vorwoche ist der Dax am Montag weiter zurückgefallen. Letztlich verlor der deutsche Leitindex 0,48 Prozent auf 23.527,05 Punkte. Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets attestierte dem Dax einen anhaltenden "September-Blues". Er bleibe seit Wochen in einer engen Handelsspanne gefangen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte derweil 0,14 Prozent auf 30.153,71 Zähler ein.
Gewinnwarnungen in der Autobranche trübten die Laune am deutschen Aktienmarkt zusätzlich. Aus Sicht von Marktbeobachter Andreas Lipkow sind diese aber lediglich ein Katalysator der aktuellen Kurskonsolidierung. "Der Automotivsektor hat insgesamt keine große Gewichtung mehr im Dax und stand zudem bereits seit mehreren Jahren unter Druck", schrieb Lipkow. Es sei immer wieder von einer Erholung fabuliert worden, die bisher aber ausgeblieben sei.
Insgesamt beobachtete Lipkow ein Durchatmen an den Finanzmärkten, was nach der Rekordjagd an den US-Börsen auch nicht weiter verwunderlich sei. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets warnte aber: "Nehmen die Anleger in New York nach der Rally nun mal ein paar Gewinne mit, dürfte es auch für den Dax eng werden." Potenzielle Verkäufer würden nur auf den Startschuss einer Herbstkorrektur warten./niw/men
Da wurde 8:04 eine 606 (TT lag übrigens bei 317) in den Raum gestellt und gleich mit erwähnt, das man sich damit "nicht wohl fühle" und abzuwarten sei.
8:21 dann wurde behauptet, man sei bereits 8:01 (!) eingestiegen und es werden stolz 12 Gewinnpunkte präsentiert.
Das 9:29 dann auch noch etwas von "ich mach Feierabend" gelabert wurde ist am Ende nur noch das übliche Beiwerk.
Sorry aber wer diese dauerhafte, verlogene Fake Show nicht zu erkennen vermag, der scheint sie nicht erkennen zu wollen. 🥳 🤡 🥸
Rot soweit das Auge blicken kann. Gestern ein grauenvoller Tag für die Bullen. Unterhalb 23625 ging es Schlag auf Schlag einige Etagen tiefer, bis runter zum Xetraschluss im Tief bei 23318 Zählern. Ab da konnten die Bullen den Kurs etwas anziehen, bis rauf an die Marke von 23414. Habe mal eine kleine extension angelegt, mit dem 100er beim Abendhoch. Die 23414 konnte bis jetzt nicht überwunden werden. IG taxt den Markt aktuell bei 23406, zumindest höher als gestern Abend zum 2200er-Schluss. RSI überkauft, MACD könnte sich stabilisieren. Momentum fallend, in Summe eher bearish. Aber das sind ja die Indikatoren der Vergangenheit. Ich denke das das 61iger als Tiefpunkt heute ausreichen sollte, nach oben würde ich mal mindestens die 23474 anvisieren, kommen mehr Bullen an Bord, würde ich die 23550 für erreichbar halten. Hält das 61iger bei 23377 nicht, könnten die Bären wieder zum Nullpunkt am gestrigen TT laufen. Und da muss sich zeigen, ob die Bären vor dem großen Verfall übermorgen, noch tiefer wollen. Der interessierte Leser kennt ja meine Theorie von der Grundsteinlegung im September für den Start des Q4. Es sind noch ein paar Tage im 09er und der GD30 im weekly wartet bei 23298 auf einen Besuch.
PS: RWE konnte die 36€ nicht verteidigen und zog im Sog des DAX etwas nach unten. Mal heute abwarten, ob die 35€ als Tief verteidigt werden kann.