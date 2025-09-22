Porsche und VW ziehen Dax zum Wochenbeginn ins Minus

Glaube auch, dass der Weg zur EMobility nicht mehr aufzuhalten ist. Die Batterietechnologie schliesst extrem schnell zur Verbrenner Reichweite auf. Sobald BYD ein europäisches Werk am Laufen hat, wird sich zeigen, wie gut sich Stellantis und VW im Heimatmarkt Deutschland behaupten. Wenn die Polo/Golf Klasse bei VW im dt/europ Markt wegbricht, bleibt nicht mehr viel von den gelobten Volumenvorteilen. Sicherlich werden nicht gleich entsprechende Volumen chinesischer Wettbewerber in europäischen Werken gefertigt werden, aber schon allein ein Werk wird die Marge der dt Volumenhersteller unter Druck bringen.