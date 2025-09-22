    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    Der Börsen-Tag

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gemischte Börsentendenzen: DAX schwächelt, US-Indizes stabiler

    Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX schwächelt, zeigen sich die US-Indizes stabiler. Top- und Flopwerte sorgen für spannende Bewegungen in den Indizes.

    Der Börsen-Tag - Gemischte Börsentendenzen: DAX schwächelt, US-Indizes stabiler
    Foto: Clément Roy - unsplash

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,55% und steht aktuell bei 23.528,14 Punkten. Auch der MDAX ist im Minus, wenn auch moderater, mit einem Rückgang von 0,12% auf 30.172,63 Punkte. Der SDAX hingegen zeigt eine minimale positive Entwicklung und notiert mit einem leichten Plus von 0,01% bei 16.940,28 Punkten. Der TecDAX schließt sich dem negativen Trend an und verliert 0,06%, womit er bei 3.627,75 Punkten steht. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein leicht positiver Trend. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnet ein marginales Plus von 0,01% und steht bei 46.324,21 Punkten. Der S&P 500 kann mit einem Anstieg von 0,12% auf 6.672,14 Punkte etwas deutlicher zulegen. Insgesamt spiegelt sich in den heutigen Kursbewegungen eine gewisse Unsicherheit wider, wobei die US-amerikanischen Indizes im Vergleich zu den deutschen Indizes eine etwas stabilere Performance zeigen.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von GEA Group mit einem Anstieg von 2.71%. Scout24 folgt mit 2.44%, während RWE mit 2.40% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Porsche Holding SE führt die Negativliste mit einem Rückgang von 7.99%, gefolgt von Volkswagen (VW) Vz mit -6.91% und Commerzbank, die um 2.08% gefallen ist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen AIXTRON mit einem beeindruckenden Plus von 6.25% und HENSOLDT mit 5.66% hervor. RENK Group rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 5.40% ab.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Porsche AG mit einem Rückgang von 6.71%. Delivery Hero und Stroeer folgen mit -3.38% bzw. -3.21%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX sind STRATEC mit 3.95%, SUESS MicroTec mit 3.65% und GRENKE mit 3.40% die Spitzenreiter und zeigen eine positive Performance.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX werden von PNE mit -5.88% angeführt, gefolgt von Amadeus FiRe mit -4.16% und SMA Solar Technology, die um 3.51% gefallen ist.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind AIXTRON und HENSOLDT mit 6.25% und 5.66% die stärksten Performer, während SUESS MicroTec mit 3.65% ebenfalls positiv abschneidet.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls Verluste, angeführt von PNE und SMA Solar Technology, die beide um -5.88% bzw. -3.51% gefallen sind, sowie Bechtle mit -2.19%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Apple mit einem Anstieg von 3.96%, gefolgt von Nike (B) mit 1.75% und IBM mit 1.69%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind Cisco Systems mit -1.15%, 3M mit -1.28% und Boeing mit -1.40%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Teradyne mit einem Anstieg von 9.48% hervor, gefolgt von Moderna mit 6.16% und Skyworks Solutions mit 4.98%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen negative Entwicklungen, angeführt von United Airlines Holdings mit -2.92%, Edison mit -3.00% und Bunge Global mit -3.02%.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag Gemischte Börsentendenzen: DAX schwächelt, US-Indizes stabiler Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX schwächelt, zeigen sich die US-Indizes stabiler. Top- und Flopwerte sorgen für spannende Bewegungen in den Indizes.