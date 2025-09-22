Der Börsen-Tag
Gemischte Börsentendenzen: DAX schwächelt, US-Indizes stabiler
Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX schwächelt, zeigen sich die US-Indizes stabiler. Top- und Flopwerte sorgen für spannende Bewegungen in den Indizes.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,55% und steht aktuell bei 23.528,14 Punkten. Auch der MDAX ist im Minus, wenn auch moderater, mit einem Rückgang von 0,12% auf 30.172,63 Punkte. Der SDAX hingegen zeigt eine minimale positive Entwicklung und notiert mit einem leichten Plus von 0,01% bei 16.940,28 Punkten. Der TecDAX schließt sich dem negativen Trend an und verliert 0,06%, womit er bei 3.627,75 Punkten steht. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein leicht positiver Trend. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnet ein marginales Plus von 0,01% und steht bei 46.324,21 Punkten. Der S&P 500 kann mit einem Anstieg von 0,12% auf 6.672,14 Punkte etwas deutlicher zulegen. Insgesamt spiegelt sich in den heutigen Kursbewegungen eine gewisse Unsicherheit wider, wobei die US-amerikanischen Indizes im Vergleich zu den deutschen Indizes eine etwas stabilere Performance zeigen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von GEA Group mit einem Anstieg von 2.71%. Scout24 folgt mit 2.44%, während RWE mit 2.40% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Porsche Holding SE führt die Negativliste mit einem Rückgang von 7.99%, gefolgt von Volkswagen (VW) Vz mit -6.91% und Commerzbank, die um 2.08% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen AIXTRON mit einem beeindruckenden Plus von 6.25% und HENSOLDT mit 5.66% hervor. RENK Group rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 5.40% ab.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Porsche AG mit einem Rückgang von 6.71%. Delivery Hero und Stroeer folgen mit -3.38% bzw. -3.21%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind STRATEC mit 3.95%, SUESS MicroTec mit 3.65% und GRENKE mit 3.40% die Spitzenreiter und zeigen eine positive Performance.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX werden von PNE mit -5.88% angeführt, gefolgt von Amadeus FiRe mit -4.16% und SMA Solar Technology, die um 3.51% gefallen ist.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind AIXTRON und HENSOLDT mit 6.25% und 5.66% die stärksten Performer, während SUESS MicroTec mit 3.65% ebenfalls positiv abschneidet.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls Verluste, angeführt von PNE und SMA Solar Technology, die beide um -5.88% bzw. -3.51% gefallen sind, sowie Bechtle mit -2.19%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Apple mit einem Anstieg von 3.96%, gefolgt von Nike (B) mit 1.75% und IBM mit 1.69%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Cisco Systems mit -1.15%, 3M mit -1.28% und Boeing mit -1.40%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Teradyne mit einem Anstieg von 9.48% hervor, gefolgt von Moderna mit 6.16% und Skyworks Solutions mit 4.98%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen negative Entwicklungen, angeführt von United Airlines Holdings mit -2.92%, Edison mit -3.00% und Bunge Global mit -3.02%.
