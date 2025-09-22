Deutlicher Kurssprung bei der Apple Aktie - 22.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Apple Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,94 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Apple ist ein global führendes Technologieunternehmen, das innovative Produkte wie das iPhone und Dienstleistungen wie den App Store anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Samsung und Google und hebt sich durch ein einzigartiges Ökosystem und starke Markenloyalität ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Apple investiert war, konnte einen Gewinn von +20,00 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Apple auf -14,24 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

Apple Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,13 % 1 Monat +7,99 % 3 Monate +20,00 % 1 Jahr +2,85 %

Informationen zur Apple Aktie

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,22 Bil.EUR wert.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX schwächelt, zeigen sich die US-Indizes stabiler. Top- und Flopwerte sorgen für spannende Bewegungen in den Indizes.

Der Wochenstart nach dem großen Verfallstag läuft bisher holprig für den DAX. Der Druck stammt vorrangig von den Automobilwerten, von eben Porsche und Volkswagen, die Prognosen senkten und zudem eine Abkehr vom Weg zur Elektromobilität skizzieren. Ist dies von Porsche eher eine "Verzweiflung" oder doch eine gute Idee, um wieder Umsatzsteigerungen zu erlangen?

Die US-Börsen haben nach den jüngsten Rekorden am Montag wenig Dynamik gezeigt. Zuletzt stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,04 Prozent auf 46.335,47 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 6.677,12 Punkte nach …

Apple Aktie jetzt kaufen?

Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.