    Deutlicher Kurssprung bei der Apple Aktie - 22.09.2025

    Am 22.09.2025 ist die Apple Aktie, bisher, um +3,94 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Apple Aktie.

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Apple ist ein global führendes Technologieunternehmen, das innovative Produkte wie das iPhone und Dienstleistungen wie den App Store anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Samsung und Google und hebt sich durch ein einzigartiges Ökosystem und starke Markenloyalität ab.

    Apple Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Apple Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,94 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Apple investiert war, konnte einen Gewinn von +20,00 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Apple auf -14,24 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

    Apple Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,13 %
    1 Monat +7,99 %
    3 Monate +20,00 %
    1 Jahr +2,85 %

    Informationen zur Apple Aktie

    Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,22 Bil.EUR wert.

    Gemischte Börsentendenzen: DAX schwächelt, US-Indizes stabiler


    Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX schwächelt, zeigen sich die US-Indizes stabiler. Top- und Flopwerte sorgen für spannende Bewegungen in den Indizes.

    DAX schwächelt, Wall Street im Fokus– Bitcoin & US-Techs im Rampenlicht


    Der Wochenstart nach dem großen Verfallstag läuft bisher holprig für den DAX. Der Druck stammt vorrangig von den Automobilwerten, von eben Porsche und Volkswagen, die Prognosen senkten und zudem eine Abkehr vom Weg zur Elektromobilität skizzieren. Ist dies von Porsche eher eine "Verzweiflung" oder doch eine gute Idee, um wieder Umsatzsteigerungen zu erlangen?

    Wenig Bewegung - Atempause nach Rekorden


    Die US-Börsen haben nach den jüngsten Rekorden am Montag wenig Dynamik gezeigt. Zuletzt stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,04 Prozent auf 46.335,47 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 6.677,12 Punkte nach …

    Apple Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Apple

    +4,17 %
    +4,91 %
    +7,85 %
    +20,69 %
    +2,57 %
    +35,02 %
    +121,73 %
    +713,48 %
    +8.510,45 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
