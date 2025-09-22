Handeln Sie jetzt für eine friedliche Welt, indem Sie jetzt handeln, um Bildung für alle zu gewährleisten

Kein Kind träumt vom Krieg. Kein Kind möchte von zu Hause vertrieben werden. Kein Kind wünscht sich eine Katastrophe. Kein Kind möchte seine Zukunft zerstört sehen.

NEW YORK, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Bildung ist die Grundlage für eine friedlichere, geeinte Welt. Durch die transformative Kraft der Bildung – insbesondere für die 234 Millionen Mädchen und Jungen, die an den Fronten von Konflikten, Zwangsvertreibung und anderen langwierigen Krisen leben – können wir eine Welt aufbauen, die auf Menschenrechten, Menschenwürde und dem großen Potenzial des menschlichen Geistes basiert.

Kinder träumen vom Frieden. Sie träumen von Gleichheit. Sie träumen von einer besseren Welt.

Während wir den diesjährigen Internationalen Tag des Friedens begehen und die Menschen auf der ganzen Welt auffordern, Jetzt für eine friedliche Welt zu handeln, müssen wir uns an die optimistische, mühelose Menschlichkeit der Kinder halten.

Um junge Talente zu fördern und Kinder überall zu schützen, müssen wir in ihre Bildung investieren. Diese Investitionen beginnen bei der frühkindlichen Bildung und setzen sich bis zur weiterführenden Schule, zur Universität und zum lebenslangen Lernen fort.

Auf einer sehr menschlichen Ebene fördert Bildung für alle Toleranz, Empathie und kritisches Denken und schafft eine Kultur der Zusammenarbeit und des sozialen Zusammenhalts auf der ganzen Welt.

Es ist auch erwiesen, dass Bildung Gewalt verringert, indem sie neue wirtschaftliche Chancen schafft und mehr Stabilität fördert. Das Inter-agency Network for Education in Emergencies gibt an:

„Untersuchungen, die Daten zur Bildungsgleichheit und Daten zu gewaltsamen Konflikten aus fast 100 Ländern über einen Zeitraum von 50 Jahren verglichen haben, ergaben eindeutige Beweise dafür, dass sich die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Konflikts in Ländern mit einem hohen Maß an Ungleichheit zwischen den Gruppen im Bildungsbereich verdoppelt, nachdem bekannte Konfliktrisikofaktoren wie Wohlstand, politisches Regime, Geografie usw. kontrolliert wurden. Die Forschungsergebnisse deuten auch darauf hin, dass eine größere Bildungsgleichheit zwischen männlichen und weiblichen Schülern die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Konflikts um bis zu 37 % senkt."

Die weltweiten Militärausgaben haben nach Angaben der Vereinten Nationen einen Rekordwert von 2,7 Billionen US-Dollar erreicht. Gleichzeitig belaufen sich die Kosten für Schulabbruch und mangelnde Bildung auf mehr als das Dreifache, nämlich auf rund 10 Billionen US-Dollar pro Jahr, so UNESCO.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der wir genauso viel für Bücher ausgeben wie für Bomben. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jedes Kind – unabhängig davon, wer oder wo es ist – in der Lage ist, in einem sicheren und hochwertigen Lernumfeld zur Schule zu gehen und sein Potenzial voll auszuschöpfen. Stellen Sie sich eine Welt ohne Krieg, eine Welt ohne Hass, eine Welt ohne Intoleranz vor.

Diese Welt ist möglich, indem wir bei der Bildung für alle anfangen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777690/Education_Cannot_Wait_Education_for_all_fosters.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/handeln-sie-jetzt-fur-eine-friedliche-welt-indem-sie-jetzt-handeln-um-bildung-fur-alle-zu-gewahrleisten-302563178.html