ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
Dax gibt weiter nach - Autowerte sacken ab
- Dax fiel um 0,48% auf 23.527,05 Punkte.
- Gewinnwarnungen aus der Autobranche belasten Markt.
- Rüstungs- und Chipwerte zeigen positive Kursentwicklung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer etwas schwächeren Vorwoche ist der Dax am Montag weiter zurückgefallen. Letztlich verlor der deutsche Leitindex 0,48 Prozent auf 23.527,05 Punkte. Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets attestierte dem Dax einen anhaltenden "September-Blues". Er bleibe seit Wochen in einer engen Handelsspanne gefangen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte derweil 0,14 Prozent auf 30.153,71 Zähler ein.
Gewinnwarnungen in der Autobranche trübten die Laune am deutschen Aktienmarkt zusätzlich. Aus Sicht von Marktbeobachter Andreas Lipkow sind diese aber lediglich ein Katalysator der aktuellen Kurskonsolidierung. "Der Automotivsektor hat insgesamt keine große Gewichtung mehr im Dax und stand zudem bereits seit mehreren Jahren unter Druck", schrieb Lipkow. Es sei immer wieder von einer Erholung fabuliert worden, die bisher aber ausgeblieben sei.
Insgesamt beobachtete Lipkow ein Durchatmen an den Finanzmärkten, was nach der Rekordjagd an den US-Börsen auch nicht weiter verwunderlich sei. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets warnte aber: "Nehmen die Anleger in New York nach der Rally nun mal ein paar Gewinne mit, dürfte es auch für den Dax eng werden." Potenzielle Verkäufer würden nur auf den Startschuss einer Herbstkorrektur warten.
In den USA mühten sich der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 zum Wochenstart aber zunächst auf weitere Bestmarken. Zum europäischen Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones Industrial dagegen kaum. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,30 Prozent tiefer mit 5.442,05 Punkten. Der britische FTSE 100 und der Schweizer SMI stiegen leicht.
Europas Autosektor legte nach den Gewinnwarnungen des Volkswagen-Konzerns und seiner Sportwagen-Tochter Porsche AG den Rückwärtsgang ein. Für die Papiere der Konzernholding Porsche SE ging es als schwächster Dax-Wert um 8,2 Prozent nach unten, die VW-Vorzugsaktien büßten 7,1 Prozent ein.
Die Aktie der VW-Tochter Porsche AG fiel um 7,2 Prozent. Sie litt auch darunter, dass sie wegen ihrer zuletzt schwachen Kursentwicklung seit diesem Montag nicht mehr im Dax enthalten, sondern in den MDax abgestiegen ist. Die Experten von Index Radar schrieben von einem "ungünstigen Zeitpunkt".
Die schlechten Nachrichten von VW und Porsche zogen auch die Papiere von Mercedes-Benz und BMW um 1,3 beziehungsweise 1,1 Prozent nach unten.
Dagegen waren wieder einmal die Rüstungswerte gefragt. Nach wiederholten Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland kam zu Wochenbeginn der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Auch die Nato-Länder wollen sich am Dienstag zu Beratungen treffen. Die Titel von Rheinmetall legten um 0,6 Prozent zu. Branchenkollege Hensoldt gewann 5,9 Prozent, für Renk ging es als größtem MDax-Gewinner 6,2 Prozent aufwärts.
Beliebt waren auch Aktien aus dem Bereich der Chipausrüster, nachdem die US-Bank Morgan Stanley die Titel von ASML hochgestuft hatte. Für Aixtron , PVA Tepla und Suss Microtec ging es in der Folge um bis zu sechs Prozent nach oben.
Die Kurse der beiden Dax-Aufsteiger Scout24 und Gea kletterten um 2,4 beziehungsweise 2,6 Prozent an die Index-Spitze, nachdem sie neben der Porsche AG auch Sartorius im deutschen Leitindex ersetzt hatten.
Die Aktien der DHL Group fielen auf den tiefsten Stand seit Mai und büßten schlussendlich 1,7 Prozent auf 37,05 Euro ein. Zuvor hatte die Bank of America die Papiere des Logistikkonzerns von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 35 Euro gesenkt./niw/men
--- Von Nicklas Wolf, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 82,30 auf Tradegate (22. September 2025, 18:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,70 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -4,04 %/+64,35 % bedeutet.
Da wurde 8:04 eine 606 (TT lag übrigens bei 317) in den Raum gestellt und gleich mit erwähnt, das man sich damit "nicht wohl fühle" und abzuwarten sei.
8:21 dann wurde behauptet, man sei bereits 8:01 (!) eingestiegen und es werden stolz 12 Gewinnpunkte präsentiert.
Das 9:29 dann auch noch etwas von "ich mach Feierabend" gelabert wurde ist am Ende nur noch das übliche Beiwerk.
Sorry aber wer diese dauerhafte, verlogene Fake Show nicht zu erkennen vermag, der scheint sie nicht erkennen zu wollen. 🥳 🤡 🥸
Rot soweit das Auge blicken kann. Gestern ein grauenvoller Tag für die Bullen. Unterhalb 23625 ging es Schlag auf Schlag einige Etagen tiefer, bis runter zum Xetraschluss im Tief bei 23318 Zählern. Ab da konnten die Bullen den Kurs etwas anziehen, bis rauf an die Marke von 23414. Habe mal eine kleine extension angelegt, mit dem 100er beim Abendhoch. Die 23414 konnte bis jetzt nicht überwunden werden. IG taxt den Markt aktuell bei 23406, zumindest höher als gestern Abend zum 2200er-Schluss. RSI überkauft, MACD könnte sich stabilisieren. Momentum fallend, in Summe eher bearish. Aber das sind ja die Indikatoren der Vergangenheit. Ich denke das das 61iger als Tiefpunkt heute ausreichen sollte, nach oben würde ich mal mindestens die 23474 anvisieren, kommen mehr Bullen an Bord, würde ich die 23550 für erreichbar halten. Hält das 61iger bei 23377 nicht, könnten die Bären wieder zum Nullpunkt am gestrigen TT laufen. Und da muss sich zeigen, ob die Bären vor dem großen Verfall übermorgen, noch tiefer wollen. Der interessierte Leser kennt ja meine Theorie von der Grundsteinlegung im September für den Start des Q4. Es sind noch ein paar Tage im 09er und der GD30 im weekly wartet bei 23298 auf einen Besuch.
PS: RWE konnte die 36€ nicht verteidigen und zog im Sog des DAX etwas nach unten. Mal heute abwarten, ob die 35€ als Tief verteidigt werden kann.