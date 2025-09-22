Huawei stellt vollständig aktualisiertes KI-zentriertes intelligentes Netzwerk Xinghe vor und beschleunigt die intelligente Transformation in allen Branchen

SHANGHAI, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Während der HUAWEI CONNECT 2025 veranstaltete Huawei den Innovationsgipfel für Datenkommunikation mit dem Thema „Xinghe Intelligent Network: Gestaltung intelligenter Konnektivität im Zeitalter der KI". Auf der Veranstaltung kündigte Leon Wang, Präsident der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, die vollständig aktualisierte, KI-zentrierte Xinghe Intelligent Network Solution an. Diese Lösung verfügt über eine dreischichtige Architektur – ein KI-zentriertes Gehirn, eine KI-zentrierte Konnektivität und KI-zentrierte Geräte – um die tiefgreifende Integration von KI sowie Netzwerken zu beschleunigen. Sie bietet Unternehmen verschiedene szenariospezifische Konnektivitätsdienste und -erfahrungen, wie z. B. keinen Paketverlust, hohen Durchsatz, deterministisch niedrige Latenzzeiten und Zero-Trust-Sicherheit für alle Szenarien. Diese Lösung basiert auf der Philosophie von KI-fähigen Netzwerken, KI-gestützten Netzwerken sowie KI-gestützter Sicherheit und erschließt branchenübergreifend die gesamte Intelligenz.

KI verändert die Welt mit beispielloser Geschwindigkeit, transformiert die Unternehmensabläufe und stellt drei große Anforderungen an Netzwerke: effiziente Freisetzung von Rechenleistung, garantierte Serviceerfahrung und Schutz vor unbekannten Bedrohungen. Als Antwort darauf nutzt das Xinghe Intelligent Network von Huawei eine KI-zentrierte Drei-Schichten-Architektur, um vier Kernlösungen vollständig zu unterstützen: Xinghe AI Campus, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe AI Fabric 2.0 und Xinghe AI Network Security – sie treiben die intelligente Transformation in allen Branchen voran.